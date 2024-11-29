Минобороны впервые сообщило об уничтожении дрона Grey Widow ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Grey Widow, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны.
Дрон был поражен в районе Васильевки Запорожской области. Ранее об уничтожении таких БПЛА российское военное ведомство не сообщало.
Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.
Согласно сводке Минобороны на 29 ноября, за все время проведения спецоперации ВС России уничтожили свыше 36 000 беспилотных летательных аппаратов. Всего в ночь на 29 ноября над регионами РФ было сбито 47 украинских БПЛА.