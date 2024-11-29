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Минобороны впервые сообщило об уничтожении дрона Grey Widow ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Grey Widow, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны.

Дрон был поражен в районе Васильевки Запорожской области. Ранее об уничтожении таких БПЛА российское военное ведомство не сообщало.

Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

Согласно сводке Минобороны на 29 ноября, за все время проведения спецоперации ВС России уничтожили свыше 36 000 беспилотных летательных аппаратов. Всего в ночь на 29 ноября над регионами РФ было сбито 47 украинских БПЛА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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