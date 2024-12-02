Песков: в Европе растет усталость от Зеленского

2 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в 2025 г. могут возобновиться переговоры с украинской стороной. При этом она отметила, что Россия не будет обсуждать «однодневные полумеры» и «соглашения непонятного статуса».