Песков: в Европе растет усталость от Зеленского
В Европе меняется отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его мнению, все большее количество людей не принимают идею постоянного конфликта. Так ответил Песков на вопрос журналистов о вероятности переговоров с Украиной в 2025 г.
Пресс-секретарь отметил, что понятны «динамика на фронтах» и «процессы, которые происходят на Украине». Для России важно «добиться тех целей, которые поставлены», добавил Песков.
2 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в 2025 г. могут возобновиться переговоры с украинской стороной. При этом она отметила, что Россия не будет обсуждать «однодневные полумеры» и «соглашения непонятного статуса».