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Лукашенко предложил новому министру культуры «навести порядок или умереть»

Ведомости

Новый министр культуры Белоруссии Руслан Чернецкий должен навести порядок в сфере культуры «или умереть». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщается на сайте белорусского лидера.

Лукашенко указал, что происходящее в белорусском кинематографе «просто позорище» и недопустимо. По его мнению, кинематограф стал хуже выглядеть по сравнению с советским периодом. Президент Белоруссии уточнил, что решение назначить нового министра культуры не связано с тем, что ранее занимавший этот пост Анатолий Маркевич не справился со своими обязанностями. Маркевич был человеком из другой сферы и ему было очень тяжело, отметил Лукашенко. По его мнению, должность министра культуры должен занимать человек из этой сферы и назвал его назначение знаковым событием.

«Я надеюсь, что вы справитесь с этой работой. Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере. А люди у нас талантливые, они могут все: и кино снимать, и петь, и танцевать, и прочее. Поддержка вам будет обеспечена всяческая», – подчеркнул президент Белоруссии.

1 декабря Лукашенко назначил Чернецкого новым министром культуры Белоруссии.

Чернецкий родился 1 июля 1981 г. Окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств. С 2005 г. работает артистом сцены Национального академического драматического театра имени Максима Горького. Участвовал в спектаклях «Трехгрошовая опера», «Сон на кургане», «Валентинов день» и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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