Лукашенко предложил новому министру культуры «навести порядок или умереть»
Новый министр культуры Белоруссии Руслан Чернецкий должен навести порядок в сфере культуры «или умереть». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщается на сайте белорусского лидера.
Лукашенко указал, что происходящее в белорусском кинематографе «просто позорище» и недопустимо. По его мнению, кинематограф стал хуже выглядеть по сравнению с советским периодом. Президент Белоруссии уточнил, что решение назначить нового министра культуры не связано с тем, что ранее занимавший этот пост Анатолий Маркевич не справился со своими обязанностями. Маркевич был человеком из другой сферы и ему было очень тяжело, отметил Лукашенко. По его мнению, должность министра культуры должен занимать человек из этой сферы и назвал его назначение знаковым событием.
«Я надеюсь, что вы справитесь с этой работой. Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере. А люди у нас талантливые, они могут все: и кино снимать, и петь, и танцевать, и прочее. Поддержка вам будет обеспечена всяческая», – подчеркнул президент Белоруссии.
1 декабря Лукашенко назначил Чернецкого новым министром культуры Белоруссии.
Чернецкий родился 1 июля 1981 г. Окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств. С 2005 г. работает артистом сцены Национального академического драматического театра имени Максима Горького. Участвовал в спектаклях «Трехгрошовая опера», «Сон на кургане», «Валентинов день» и др.