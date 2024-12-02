Лукашенко предложил новому министру культуры «навести порядок или умереть»

Лукашенко указал, что происходящее в белорусском кинематографе «просто позорище» и недопустимо. По его мнению, кинематограф стал хуже выглядеть по сравнению с советским периодом. Президент Белоруссии уточнил, что решение назначить нового министра культуры не связано с тем, что ранее занимавший этот пост Анатолий Маркевич не справился со своими обязанностями. Маркевич был человеком из другой сферы и ему было очень тяжело, отметил Лукашенко. По его мнению, должность министра культуры должен занимать человек из этой сферы и назвал его назначение знаковым событием.