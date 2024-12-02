СМИ: спецслужбы Венгрии начали проверку данных о готовящемся теракте на «Дружбе»
Спецслужбы Венгрии проверяют полученные из Словакии данные о возможной подготовке теракта на нефтепроводе «Дружба», передает газета Magyar Nemzet со ссылкой на источники.
30 ноября глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток сообщил о задержании преступной группировки, у которой при обыске нашли несколько дронов и карты с обозначениями трубопровода «Дружба». По его словам, этими людьми могли оказаться участники запланированного теракта на объекте. Кроме того, в Братиславе сообщили, что среди задержанных есть граждане Украины. По информации правоохранительных органов, данное объединение действовало не только на территории страны, но и в Венгрии.
В настоящее время Контртеррористический центр Венгрии совместно со службами национальной безопасности проводит расследование по предоставленной информации с тем, чтобы выяснить, где, когда и в отношении кого следует принять срочные меры по противодействию планируемому преступлению, рассказал изданию глава комитета по национальной безопасности парламента Золтан Шаш.
«Нефтепровод "Дружба" является особо засекреченным местом, его охране отдан приоритет, и мы можем быть уверены, что он будет успешно защищен», – подчеркнул он.
Директор Научно-исследовательского института защиты суверенитета Венгрии Йожеф Хорват также призвал серьезно отнестись к информации о террористической угрозе. Он отметил, что в теракте на «Дружбе» могут быть заинтересованы несколько сторон, пытающиеся таким способом втянуть в российско-украинский конфликт третьи страны до того, как 20 января состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа.
2 декабря «Ведомости» писали о заявлении польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN, не исключающего никаких версий повреждения трубопровода – от диверсии до чисто технических причин. Утечка из нефтепровода «Дружба» произошла в районе Пнево Великопольского воеводства. В связи с этим оператор отключил одну из насосных станций. Специалисты занимаются восстановлением прокачки нефти и ликвидацией последствий.