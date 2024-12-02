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СМИ: спецслужбы Венгрии начали проверку данных о готовящемся теракте на «Дружбе»

Ведомости

Спецслужбы Венгрии проверяют полученные из Словакии данные о возможной подготовке теракта на нефтепроводе «Дружба», передает газета Magyar Nemzet со ссылкой на источники.

30 ноября глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток сообщил о задержании преступной группировки, у которой при обыске нашли несколько дронов и карты с обозначениями трубопровода «Дружба». По его словам, этими людьми могли оказаться участники запланированного теракта на объекте. Кроме того, в Братиславе сообщили, что среди задержанных есть граждане Украины. По информации правоохранительных органов, данное объединение действовало не только на территории страны, но и в Венгрии.

В настоящее время Контртеррористический центр Венгрии совместно со службами национальной безопасности проводит расследование по предоставленной информации с тем, чтобы выяснить, где, когда и в отношении кого следует принять срочные меры по противодействию планируемому преступлению, рассказал изданию глава комитета по национальной безопасности парламента Золтан Шаш.

«Нефтепровод "Дружба" является особо засекреченным местом, его охране отдан приоритет, и мы можем быть уверены, что он будет успешно защищен», – подчеркнул он.

Директор Научно-исследовательского института защиты суверенитета Венгрии Йожеф Хорват также призвал серьезно отнестись к информации о террористической угрозе. Он отметил, что в теракте на «Дружбе» могут быть заинтересованы несколько сторон, пытающиеся таким способом втянуть в российско-украинский конфликт третьи страны до того, как 20 января состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа.

2 декабря «Ведомости» писали о заявлении польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN, не исключающего никаких версий повреждения трубопровода – от диверсии до чисто технических причин. Утечка из нефтепровода «Дружба» произошла в районе Пнево Великопольского воеводства. В связи с этим оператор отключил одну из насосных станций. Специалисты занимаются восстановлением прокачки нефти и ликвидацией последствий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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