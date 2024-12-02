СМИ: спецслужбы Венгрии начали проверку данных о готовящемся теракте на «Дружбе»

30 ноября глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток сообщил о задержании преступной группировки, у которой при обыске нашли несколько дронов и карты с обозначениями трубопровода «Дружба». По его словам, этими людьми могли оказаться участники запланированного теракта на объекте. Кроме того, в Братиславе сообщили, что среди задержанных есть граждане Украины. По информации правоохранительных органов, данное объединение действовало не только на территории страны, но и в Венгрии.