Стармер призвал поставить Киев в максимально выгодное положение при переговорах
Необходимо поставить Украину в максимально выгодное положение для переговоров. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает телеканал Sky News.
По словам британского премьера, Европа сталкивается с «неотложной опасностью в лице России», поэтому Лондон поступает правильно, поддерживая Украину. Он добавил, что британцы должны понимать, что это в их интересах. Победа России, считает Стармер, будет означать, что Европа «ослаблена», и позволит другим «последовать примеру Путина», что еще больше дестабилизирует мир.
«Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину», – заявил Стармер.
Телеканал отмечает, что комментарии Стармера прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если подконтрольная ему территория Украины будет «под защитой НАТО», что позволит ему позже «дипломатическим путем» договориться о возвращении остальной территории.
В случае переговоров с Украиной Россия будет отстаивать свои интересы, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 2 декабря.