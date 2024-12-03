Стармер призвал поставить Киев в максимально выгодное положение при переговорах

По словам британского премьера, Европа сталкивается с «неотложной опасностью в лице России», поэтому Лондон поступает правильно, поддерживая Украину. Он добавил, что британцы должны понимать, что это в их интересах. Победа России, считает Стармер, будет означать, что Европа «ослаблена», и позволит другим «последовать примеру Путина», что еще больше дестабилизирует мир.