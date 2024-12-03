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Стармер призвал поставить Киев в максимально выгодное положение при переговорах

Ведомости

Необходимо поставить Украину в максимально выгодное положение для переговоров. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает телеканал Sky News.

По словам британского премьера, Европа сталкивается с «неотложной опасностью в лице России», поэтому Лондон поступает правильно, поддерживая Украину. Он добавил, что британцы должны понимать, что это в их интересах. Победа России, считает Стармер, будет означать, что Европа «ослаблена», и позволит другим «последовать примеру Путина», что еще больше дестабилизирует мир.

«Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину», – заявил Стармер.

Телеканал отмечает, что комментарии Стармера прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если подконтрольная ему территория Украины будет «под защитой НАТО», что позволит ему позже «дипломатическим путем» договориться о возвращении остальной территории.

В случае переговоров с Украиной Россия будет отстаивать свои интересы, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 2 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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