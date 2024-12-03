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Китай запретит экспорт в США материалов для производства оружия

Ведомости

Китай запретит поставлять на экспорт в США галлий, германий, сурьму и сверхтвердые материалы, которые могут иметь военное применение, заявило министерство торговли республики на следующий день после очередных ограничительных мер Вашингтона в отношении китайского сектора микросхем, передает Reuters.

Директива Пекина о так называемых товарах двойного назначения, в которой говорится о защите национальной безопасности и интересов и которая вступает в силу немедленно, также требует более строгого контроля конечного использования графитовых изделий, поставляемых в США. Дополнения усиливают соблюдение существующих ограничений на экспорт ископаемых, которые Пекин начал вводить в прошлом году. Однако применяются они только к США в связи с последним обострением торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира в преддверии вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.

Как отмечает агентство, несмотря на фактический запрет на экспорт со стороны Китая, с января по октябрь не было поставок обработанного и необработанного германия или галлия из Китая в США, хотя годом ранее Китай поставлял ощутимую долю материалов. Галлий используется в полупроводниках, а германий также применяется в инфракрасной технике, оптоволоконных кабелях и солнечных элементах.

2 декабря администрация действующего президента США Джо Байдена ввела новые меры экспортного контроля в отношении Китая, которые могут еще больше ограничить развитие полупроводниковой отрасли КНР и замедлить ИИ-разработки в стране. Ограничения касаются, в частности, оборудования для производства чипов, выпускаемого американскими компаниями, в том числе, за рубежом, а также иностранными компаниями, использующими американские технологии в своем оборудовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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