Китай запретит экспорт в США материалов для производства оружия
Китай запретит поставлять на экспорт в США галлий, германий, сурьму и сверхтвердые материалы, которые могут иметь военное применение, заявило министерство торговли республики на следующий день после очередных ограничительных мер Вашингтона в отношении китайского сектора микросхем, передает Reuters.
Директива Пекина о так называемых товарах двойного назначения, в которой говорится о защите национальной безопасности и интересов и которая вступает в силу немедленно, также требует более строгого контроля конечного использования графитовых изделий, поставляемых в США. Дополнения усиливают соблюдение существующих ограничений на экспорт ископаемых, которые Пекин начал вводить в прошлом году. Однако применяются они только к США в связи с последним обострением торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира в преддверии вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.
Как отмечает агентство, несмотря на фактический запрет на экспорт со стороны Китая, с января по октябрь не было поставок обработанного и необработанного германия или галлия из Китая в США, хотя годом ранее Китай поставлял ощутимую долю материалов. Галлий используется в полупроводниках, а германий также применяется в инфракрасной технике, оптоволоконных кабелях и солнечных элементах.
2 декабря администрация действующего президента США Джо Байдена ввела новые меры экспортного контроля в отношении Китая, которые могут еще больше ограничить развитие полупроводниковой отрасли КНР и замедлить ИИ-разработки в стране. Ограничения касаются, в частности, оборудования для производства чипов, выпускаемого американскими компаниями, в том числе, за рубежом, а также иностранными компаниями, использующими американские технологии в своем оборудовании.