Китай запретит экспорт в США материалов для производства оружия

Директива Пекина о так называемых товарах двойного назначения, в которой говорится о защите национальной безопасности и интересов и которая вступает в силу немедленно, также требует более строгого контроля конечного использования графитовых изделий, поставляемых в США. Дополнения усиливают соблюдение существующих ограничений на экспорт ископаемых, которые Пекин начал вводить в прошлом году. Однако применяются они только к США в связи с последним обострением торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира в преддверии вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.