WSJ: США и ФРГ боятся обострения отношений с РФ при приближении Украины к НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на приглашении в альянс, хотя и признает, что вступление в НАТО возможно только после окончания конфликта. Пока, по словам украинских и европейских чиновников, Киев настаивает на рекомендации министров иностранных дел стран НАТО, чтобы лидеры альянса пригласили Украину вступить в него. Однако даже это выглядит сомнительным, пишет издание. Без членства в НАТО, по мнению Украины и ее ближайших союзников, у Киева не будет реальных гарантий безопасности и ему придется капитулировать в любых переговорах с Россией.