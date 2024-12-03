WSJ: США и ФРГ боятся обострения отношений с РФ при приближении Украины к НАТО
Официальные лица в Вашингтоне, Берлине и других мировых столицах обеспокоены тем, что приближение Украины к альянсу может обострить противостояние Запада с Москвой. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на приглашении в альянс, хотя и признает, что вступление в НАТО возможно только после окончания конфликта. Пока, по словам украинских и европейских чиновников, Киев настаивает на рекомендации министров иностранных дел стран НАТО, чтобы лидеры альянса пригласили Украину вступить в него. Однако даже это выглядит сомнительным, пишет издание. Без членства в НАТО, по мнению Украины и ее ближайших союзников, у Киева не будет реальных гарантий безопасности и ему придется капитулировать в любых переговорах с Россией.
Тем не менее за кулисами европейские чиновники пытаются подготовиться к планам избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт в «24 часа». Собеседники издания, участвовавшие в переговорах в Киеве, сообщили, что, хотя они и заметили некоторую нервозность в команде Зеленского, украинцы, похоже, понимают, что им нужно приспособиться к тому, что команда Трампа сосредоточена на прекращении конфликта.
Во время своей президентской кампании Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за «24 часа». Он назначил бывшего генерала Кита Келлога своим специальным представителем по Украине. Келлог призвал заморозить существующие линии фронта и заставить Киев и Москву сесть за стол переговоров.