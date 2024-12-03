Главу «Нафтогаза» Чернышова поддержали на пост «министра объединения украинцев»
Участники собрания фракции «Слуга народа» в украинском парламенте поддержали кандидатуру председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышова на должность «министра объединения украинцев», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в Раде.
По их информации, вскоре вице-премьер Денис Шмыгаль внесет представление на назначение Чернышова на должность вице-премьера – «министра объединения украинцев» в Верховную раду. Парламент должен назначить его в течение этой недели. Депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале добавил, что в «Нафтогазе» будет объявлен конкурс и управляющая компания выберет нового исполнительного директора. Ранее Чернышов уже работал в правительстве в должности министра развития общин и территорий.
19 ноября президент Владимир Зеленский в Верховной раде представил «внутренний план устойчивости Украины». Он также заявил, что на Украине создадут министерство объединения украинцев, деятельность которого среди прочего будет направлена на возвращение граждан.