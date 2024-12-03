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Главу «Нафтогаза» Чернышова поддержали на пост «министра объединения украинцев»

Ведомости

Участники собрания фракции «Слуга народа» в украинском парламенте поддержали кандидатуру председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышова на должность «министра объединения украинцев», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в Раде.

По их информации, вскоре вице-премьер Денис Шмыгаль внесет представление на назначение Чернышова на должность вице-премьера – «министра объединения украинцев» в Верховную раду. Парламент должен назначить его в течение этой недели. Депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале добавил, что в «Нафтогазе» будет объявлен конкурс и управляющая компания выберет нового исполнительного директора. Ранее Чернышов уже работал в правительстве в должности министра развития общин и территорий.

19 ноября президент Владимир Зеленский в Верховной раде представил «внутренний план устойчивости Украины». Он также заявил, что на Украине создадут министерство объединения украинцев, деятельность которого среди прочего будет направлена на возвращение граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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