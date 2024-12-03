Главу «Нафтогаза» Чернышова поддержали на пост «министра объединения украинцев»

По их информации, вскоре вице-премьер Денис Шмыгаль внесет представление на назначение Чернышова на должность вице-премьера – «министра объединения украинцев» в Верховную раду. Парламент должен назначить его в течение этой недели. Депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале добавил, что в «Нафтогазе» будет объявлен конкурс и управляющая компания выберет нового исполнительного директора. Ранее Чернышов уже работал в правительстве в должности министра развития общин и территорий.