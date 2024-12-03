Песков назвал ситуацию с президентом Юн Сок Ёлем в Южной Корее тревожной
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в Южной Корее, где президент Юн Сок Ёль ввел военное положение, а парламент его отменил, тревожной.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение 3 декабря, обвинив оппозицию, которая контролирует парламент, в том, что она якобы поддерживает Северную Корею. Глава государства также выразил озабоченность в связи с тем, что Демократическая партия Кореи намеревается отстранить государственного аудитора и главного прокурора.
После объявления о введении военного положения к зданию парламента стянулись военные, однако депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента.