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Путин проведет заседание по стратегическому развитию и нацпроектам 5 декабря

Ведомости

Президент России Владимир Путин 5 декабря проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Главная тема совещания – «О повестке национального развития Российской Федерации на 2025–2030 гг.». В ходе заседания планируется оценить готовность правительства к реализации указа президента о национальных целях развития страны на ближайшие пять лет, а также наметить конкретные задачи на 2025 г. Премьер-министр Михаил Мишустин выступит с основным докладом.

Мероприятие пройдет в Кремле.

29 мая Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития. Среди национальных целей страны глава государства выделил повышение устойчивости экономики, достижение «качественно новой динамики» отраслей, обеспеченной прежде всего за счет укрепления технологического суверенитета страны и подготовки современных кадров. По словам Путина, основная работа по достижению национальных целей ведется не в кабинетах а «на местах» – в регионах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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