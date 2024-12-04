Путин проведет заседание по стратегическому развитию и нацпроектам 5 декабря

29 мая Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития. Среди национальных целей страны глава государства выделил повышение устойчивости экономики, достижение «качественно новой динамики» отраслей, обеспеченной прежде всего за счет укрепления технологического суверенитета страны и подготовки современных кадров. По словам Путина, основная работа по достижению национальных целей ведется не в кабинетах а «на местах» – в регионах страны.