Путин проведет заседание по стратегическому развитию и нацпроектам 5 декабря
Президент России Владимир Путин 5 декабря проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Главная тема совещания – «О повестке национального развития Российской Федерации на 2025–2030 гг.». В ходе заседания планируется оценить готовность правительства к реализации указа президента о национальных целях развития страны на ближайшие пять лет, а также наметить конкретные задачи на 2025 г. Премьер-министр Михаил Мишустин выступит с основным докладом.
Мероприятие пройдет в Кремле.
29 мая Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития. Среди национальных целей страны глава государства выделил повышение устойчивости экономики, достижение «качественно новой динамики» отраслей, обеспеченной прежде всего за счет укрепления технологического суверенитета страны и подготовки современных кадров. По словам Путина, основная работа по достижению национальных целей ведется не в кабинетах а «на местах» – в регионах страны.