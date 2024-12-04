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WSJ: экс-советники Байдена назвали неверным решение о помиловании сына

Ведомости

Бывшие соратники президента США Джо Байдена раскритиковали решение американского лидера о помиловании сына Хантера, поскольку оно политизирует министерство юстиции, а также легализует систему неравного правосудия, передает The Wall Street Journal.

По словам некоторых сторонников действующего президента, самой большой ошибкой стало настойчивое требование Белого дома касательно публичного заявления главы государства в отношении помилований. В конечном итоге Байден обещал никогда их не выдавать даже в том случае, если удовлетворение подобного обращения будет политически целесообразным.

«Он никогда не должен был так категорично закрывать дверь [для возможности помилования], ведь резкая смена позиции делает его неискренним в лучшем случае», – приводит издание слова экс-помощника первой леди Джилл Байден Майкла Ларосы.

Кроме того, газета отмечает обеспокоенность президента тем, что «его сын может стать мишенью для новых властей». Согласно данным источников СМИ, помилование помешало демократам привлечь внимание общественности к назначениям противоречивых фигур на посты в будущую администрацию победившего на выборах Дональда Трампа.

Издание пишет, что юридические проблемы Хантера Байдена наносили большой урон репутации отца во время его президентства и порой всплывали в самое неподходящее время.

4 декабря адвокаты Трампа призвали судью, вынесшего ему обвинительный приговор, отменить его, сославшись на формулировку, которую использовал Байден, когда объявил о помиловании сына.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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