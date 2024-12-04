WSJ: экс-советники Байдена назвали неверным решение о помиловании сына

По словам некоторых сторонников действующего президента, самой большой ошибкой стало настойчивое требование Белого дома касательно публичного заявления главы государства в отношении помилований. В конечном итоге Байден обещал никогда их не выдавать даже в том случае, если удовлетворение подобного обращения будет политически целесообразным.