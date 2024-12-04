Путин раскритиковал бизнесмена из Германии за вопрос на английском языке
Президент России Владимир Путин раскритиковал бизнесмена из Германии за то, что тот задал вопрос на английском языке. Это произошло во время дискуссии на заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
«На что хочу обратить внимание. Вот вы представляете Федеративную Республику Германия – говорите по-немецки. Но что же мне вопрос задаете на английском языке?» – поинтересовался глава государства, подчеркнув, что самое важное – это уровень суверенитета.
После этого замечания бизнесмен заговорил на немецком, а Путин ему ответил, повторив слова о суверенитете.
Затем президент рассказал историю о том, как он посещал празднование дня рождения бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера. Он обратил внимание, там все тоже говорили по-английски. «Даже хор девочек Ганновера исполнял песни на английском языке. Стыдно! Понимаете? Вот в чем все дело. Уровень суверенитета должен быть внутри», – сказал он.
Путин 4 декабря выступил на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!». Форум проходит с 4 по 5 декабря. На мероприятии участники обсуждают ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами.