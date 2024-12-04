Путин раскритиковал бизнесмена из Германии за вопрос на английском языке

Затем президент рассказал историю о том, как он посещал празднование дня рождения бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера. Он обратил внимание, там все тоже говорили по-английски. «Даже хор девочек Ганновера исполнял песни на английском языке. Стыдно! Понимаете? Вот в чем все дело. Уровень суверенитета должен быть внутри», – сказал он.