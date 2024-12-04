Пашинян счел нецелесообразным заседание Высшего евразийского совета в Ереване
Проведение заседания Высшего евразийского экономического совета в Ереване нецелесообразно, так как не все участники являются желанными гостями, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Лично я считаю нецелесообразным проведение саммита в Армении, поскольку не все члены Высшего экономического совета ЕАЭС желательны для Республики Армения», – сказал Пашинян (цитата по ТАСС).
В конце ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 25 декабря в Санкт-Петербурге по просьбе Армении, председательствующей в ЕАЭС.
4 декабря Пашинян заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. По его словам, республика уже считает себя вне ОДКБ, и поэтому она не участвует в принятии решений и документов в рамках организации.