Президент Южной Кореи назначил нового министра обороны
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль принял отставку министра обороны Ким Ён Хёна и назначил посла в Саудовской Аравии Чхве Бён Хёка новым министром обороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президентскую канцелярию.
Начальник штаба президента Чон Чжин Сук назвал Чхве принципиальным человеком, который самоотверженно выполняет свои обязанности и придерживается правил. Назначение – первый официальный шаг Юна после того, как он объявил об отмене военного положения.
Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.
4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен подал президенту прошение об отставке. Он взял на себя ответственность за все беспорядки, вызванные чрезвычайным положением. Он также извинился за то, что вызвал обеспокоенность общественности попыткой президента ввести военное положение.