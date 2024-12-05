Reuters: делегация Украины встретилась с представителями Трампа

Reuters со ссылкой на анализ публичных заявлений и информацию источников писало, что советники Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению конфликта на Украине, предусматривающие уступку России значительной части прежних территорий. Предложения трех ключевых советников, в том числе Келлога, содержат некоторые общие элементы, в том числе отказ от членства Украины в НАТО.