Reuters: делегация Украины встретилась с представителями Трампа
Делегация Украины во главе с руководителем офиса президента страны Андреем Ермаком провела встречу в Вашингтоне с представителями избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Встреча прошла 4 декабря. С американской стороны в ней принимали участие будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и Кит Келлог, которого избранный президент США выбрал спецпосланником по Украине. Другие подробности переговоров собеседник агентства не уточнил.
3 декабря украинское издание «Страна» сообщило, что Ермак встретится со сторонниками Трампа. По его данным, с Ермаком США посетят министр обороны Украины Рустем Умеров и министр экономики Олег Свириденко.
Reuters со ссылкой на анализ публичных заявлений и информацию источников писало, что советники Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению конфликта на Украине, предусматривающие уступку России значительной части прежних территорий. Предложения трех ключевых советников, в том числе Келлога, содержат некоторые общие элементы, в том числе отказ от членства Украины в НАТО.
«Европейская правда» со ссылкой на документ МИД Украины 3 декабря сообщила, что власти страны официально отказываются от форматов, которые заменят членство Киева в НАТО для гарантии безопасности. Отмечалось, что необходимо пригласить Украину в НАТО «уже сейчас», поскольку это поможет «противодействовать российскому шантажу».