Прокуратура Южной Кореи запретила экс-министру обороны выезжать из страны
Первый отдел общественных расследований прокуратуры Центрального округа Сеула запретил бывшему министру обороны Ким Ён Хёну выезжать из страны, сообщает новостной портал YTN.
«Сначала прокуратура запретила бывшему министру Киму покидать страну по обвинению в злоупотреблении властью. Затем она решила рассмотреть возможность расширения расследования и включения обвинений в мятеже», – говорится в публикации.
При этом уточняется, что другим обвиняемым не запретили выезд из Южной Кореи. В их числе – бывший командующий военным положением Пак Ан Су.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования. После отмены военного положения министр обороны ушел в отставку.