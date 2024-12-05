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Дума Астраханской области досрочно прекратила полномочия Шеина

Ведомости

Дума Астраханской области досрочно прекратила полномочия депутата Олега Шеина, которого Минюст признал иноагентом. Решение было принято на заседании думы, передает «Интерфакс».

«Иностранный агент не вправе принимать участие в деятельности комиссий, комитетов, консультативных, совещательных, экспертных и иных органов, образованных при органах публичной власти. <...> Решение [о прекращении депутатских полномочий] принято единогласно», – огласил решение председатель облдумы Игорь Мартынов.

22 ноября Минюст внес Шеина в реестр иноагентов. В тот же день его исключили из партии «Справедливая Россия – За правду».

25 июня этого года Шеину объявили партийное взыскание – «строгий выговор за его публичную позицию в социальных сетях, дискредитирующую партию». На XIV съезде партии Шеин был выведен из состава центрального совета партии. Ему, в частности, вменялось, что он выступает против спецоперации и не поддержал единогласное решение съезда по выдвижению Владимира Путина на должность президента в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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