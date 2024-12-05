Дума Астраханской области досрочно прекратила полномочия Шеина
«Иностранный агент не вправе принимать участие в деятельности комиссий, комитетов, консультативных, совещательных, экспертных и иных органов, образованных при органах публичной власти. <...> Решение [о прекращении депутатских полномочий] принято единогласно», – огласил решение председатель облдумы Игорь Мартынов.
22 ноября Минюст внес Шеина в реестр иноагентов. В тот же день его исключили из партии «Справедливая Россия – За правду».
25 июня этого года Шеину объявили партийное взыскание – «строгий выговор за его публичную позицию в социальных сетях, дискредитирующую партию». На XIV съезде партии Шеин был выведен из состава центрального совета партии. Ему, в частности, вменялось, что он выступает против спецоперации и не поддержал единогласное решение съезда по выдвижению Владимира Путина на должность президента в 2024 г.