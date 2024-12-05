Дума Астраханской области досрочно прекратила полномочия Шеина

25 июня этого года Шеину объявили партийное взыскание – «строгий выговор за его публичную позицию в социальных сетях, дискредитирующую партию». На XIV съезде партии Шеин был выведен из состава центрального совета партии. Ему, в частности, вменялось, что он выступает против спецоперации и не поддержал единогласное решение съезда по выдвижению Владимира Путина на должность президента в 2024 г.