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Минобороны РФ опубликовало кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Ведомости

Минобороны России опубликовало кадры запуска ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Видеозапись запуска размещена в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Космически красиво», – указали в ведомстве.

4 декабря Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно запустили ракету-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома «Плесецк». Запуск состоялся в 20:59 мск. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С объектом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

На сайте «Роскосмоса» говорится, что с 27 декабря 2006 г. по 4 декабря этого года было выполнено 73 пуска ракет «Союз-2.1б», на околоземные орбиты и отлетные траектории выведены 666 космических аппаратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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