Минобороны РФ опубликовало кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б»

4 декабря Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно запустили ракету-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома «Плесецк». Запуск состоялся в 20:59 мск. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С объектом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.