Минобороны РФ опубликовало кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б»
Минобороны России опубликовало кадры запуска ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Видеозапись запуска размещена в Telegram-канале оборонного ведомства.
«Космически красиво», – указали в ведомстве.
4 декабря Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно запустили ракету-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома «Плесецк». Запуск состоялся в 20:59 мск. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С объектом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.
На сайте «Роскосмоса» говорится, что с 27 декабря 2006 г. по 4 декабря этого года было выполнено 73 пуска ракет «Союз-2.1б», на околоземные орбиты и отлетные траектории выведены 666 космических аппаратов.