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Суд заочно приговорил военнослужащего ВСУ из Грузии к 14 годам колонии

Ведомости

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил гражданина Грузии Георгия Ахалаю к 14 годам лишения свободы по делу об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ДНР.

В суде установлено, что после начала российской спецоперации 40-летний Ахалая прибыл на Украину и добровольно вступил в Грузинский национальный легион, где прошел военную подготовку. Он был обеспечен автоматом Калашникова, бронежилетом, каской, форменным обмундированием. С мая 2022 г. по август 2024 г. Ахалая принимал участие в составе Кавказского легиона в боевых действиях на стороне Украины. Полученное им вознаграждение эквивалентно более 2,1 млн руб.

С учетом позиции гособвинителя суд заочно приговорил Ахалаю к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. 4 октября 2024 г. директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников сообщил, что численность участников интернационального легиона ВСУ достигла 18 000 человек из 85 стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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