Суд заочно приговорил военнослужащего ВСУ из Грузии к 14 годам колонии

В суде установлено, что после начала российской спецоперации 40-летний Ахалая прибыл на Украину и добровольно вступил в Грузинский национальный легион, где прошел военную подготовку. Он был обеспечен автоматом Калашникова, бронежилетом, каской, форменным обмундированием. С мая 2022 г. по август 2024 г. Ахалая принимал участие в составе Кавказского легиона в боевых действиях на стороне Украины. Полученное им вознаграждение эквивалентно более 2,1 млн руб.