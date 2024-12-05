Суд заочно приговорил военнослужащего ВСУ из Грузии к 14 годам колонии
Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил гражданина Грузии Георгия Ахалаю к 14 годам лишения свободы по делу об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ДНР.
В суде установлено, что после начала российской спецоперации 40-летний Ахалая прибыл на Украину и добровольно вступил в Грузинский национальный легион, где прошел военную подготовку. Он был обеспечен автоматом Калашникова, бронежилетом, каской, форменным обмундированием. С мая 2022 г. по август 2024 г. Ахалая принимал участие в составе Кавказского легиона в боевых действиях на стороне Украины. Полученное им вознаграждение эквивалентно более 2,1 млн руб.
С учетом позиции гособвинителя суд заочно приговорил Ахалаю к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. 4 октября 2024 г. директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников сообщил, что численность участников интернационального легиона ВСУ достигла 18 000 человек из 85 стран.