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Словакия подтвердила интерес к сохранению импорта нефти и газа из России

Ведомости

Словакия заинтересована в получении нефти и газа из России, заявил министр иностранных дел страны Юрай Бланар на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«В интересах Словакии сохранить существующие коридоры для транзита нефти и газа из России, которые надежны и стабильны с точки зрения цен», – сказал Бланар (цитата по «РИА Новости»).

Глава словацкого МИДа добавил, что хотя власти страны и работают над диверсификацией таких поставок, они считают важным иметь гарантированные поставки в требуемом объеме и по выгодной стоимости. Отмечается, что Россия подтвердила, что готова соблюдать свои обязательства при поставках в дальнейшем.

По данным словацкого МИДа, министры также обсудили переговоры вице-премьера – министра экономики республики Денисы Саковой и гендиректора SPP Войтеха Ференца о поставках газа в республику в Санкт-Петербурге.

Есть три способа транзита российского газа в Европу: через Украину в Словакию, через Турцию в Болгарию и в виде сжиженного природного газа (СПГ). В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика не станет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце 2024 г.

В ноябре SPP, крупнейший поставщик энергии в Словакии, подписал краткосрочный пилотный контракт на покупку природного газа у азербайджанской государственной компании Socar. На сайте словацкого предприятия сообщалось, что будет рассмотрена возможность заключения более долгосрочной сделки из-за опасений возможного прекращения поставок из России через Украину. С 1 декабря Socar начала поставлять природный газ в Словакию.

Ференц отмечал, что SPP поддерживает продолжение транспортировки газа из РФ по территории Украины в течение длительного времени, так как это наиболее экономически эффективное решение для клиентов. Если компания откажется от поставок из России, закупит весь необходимый объем из другого источника и физически доставит его транзитом в Словакию, это обойдется SPP как минимум на 140 млн евро дороже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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