Словакия подтвердила интерес к сохранению импорта нефти и газа из России
Словакия заинтересована в получении нефти и газа из России, заявил министр иностранных дел страны Юрай Бланар на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«В интересах Словакии сохранить существующие коридоры для транзита нефти и газа из России, которые надежны и стабильны с точки зрения цен», – сказал Бланар (цитата по «РИА Новости»).
Глава словацкого МИДа добавил, что хотя власти страны и работают над диверсификацией таких поставок, они считают важным иметь гарантированные поставки в требуемом объеме и по выгодной стоимости. Отмечается, что Россия подтвердила, что готова соблюдать свои обязательства при поставках в дальнейшем.
По данным словацкого МИДа, министры также обсудили переговоры вице-премьера – министра экономики республики Денисы Саковой и гендиректора SPP Войтеха Ференца о поставках газа в республику в Санкт-Петербурге.
Есть три способа транзита российского газа в Европу: через Украину в Словакию, через Турцию в Болгарию и в виде сжиженного природного газа (СПГ). В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика не станет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце 2024 г.
В ноябре SPP, крупнейший поставщик энергии в Словакии, подписал краткосрочный пилотный контракт на покупку природного газа у азербайджанской государственной компании Socar. На сайте словацкого предприятия сообщалось, что будет рассмотрена возможность заключения более долгосрочной сделки из-за опасений возможного прекращения поставок из России через Украину. С 1 декабря Socar начала поставлять природный газ в Словакию.
Ференц отмечал, что SPP поддерживает продолжение транспортировки газа из РФ по территории Украины в течение длительного времени, так как это наиболее экономически эффективное решение для клиентов. Если компания откажется от поставок из России, закупит весь необходимый объем из другого источника и физически доставит его транзитом в Словакию, это обойдется SPP как минимум на 140 млн евро дороже.