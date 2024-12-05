Словакия подтвердила интерес к сохранению импорта нефти и газа из России

Ференц отмечал, что SPP поддерживает продолжение транспортировки газа из РФ по территории Украины в течение длительного времени, так как это наиболее экономически эффективное решение для клиентов. Если компания откажется от поставок из России, закупит весь необходимый объем из другого источника и физически доставит его транзитом в Словакию, это обойдется SPP как минимум на 140 млн евро дороже.