Трамп выбрал экс-сенатора Дэвида Пердью послом в Китае

Reuters напомнил, что Трамп выдвинул сторонников жесткой линии в отношении Китая на другие руководящие должности в своей администрации, в том числе сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря, что свидетельствует о том, что его политика в отношении КНР – главного стратегического соперника Соединенных Штатов – может «выходить за рамки торговых мер».