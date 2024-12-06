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Трамп выбрал экс-сенатора Дэвида Пердью послом в Китае

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп заявил , что назначил бывшего сенатора Дэвида Пердью послом в Китае. Он поручил бывшему политику с опытом в бизнесе помочь наладить отношения двух стран, осложненные «глубоким недоверием и торговой напряженностью», пишет Reuters.

«Он будет играть важную роль в реализации моей стратегии по поддержанию мира в регионе и продуктивных рабочих отношений с лидерами Китая», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Пердью, республиканец из Джорджии, который работал в сенате с 2015 по 2021 г., в течение 40 лет своей карьеры жил и работал в Гонконге в качестве руководителя компании.

Reuters напомнил, что Трамп выдвинул сторонников жесткой линии в отношении Китая на другие руководящие должности в своей администрации, в том числе сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря, что свидетельствует о том, что его политика в отношении КНР – главного стратегического соперника Соединенных Штатов – может «выходить за рамки торговых мер».

Трамп, который вступит в должность 20 января 2025 г., заявлял, что введет дополнительный 10%-ный тариф на китайские товары, если Пекин не сделает больше для прекращения оборота наркотика фентанила. Во время предвыборной кампании он также угрожал ввести пошлины на китайские товары в размере более 60%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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