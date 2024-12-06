Трамп выбрал экс-сенатора Дэвида Пердью послом в Китае
Избранный президент США Дональд Трамп заявил , что назначил бывшего сенатора Дэвида Пердью послом в Китае. Он поручил бывшему политику с опытом в бизнесе помочь наладить отношения двух стран, осложненные «глубоким недоверием и торговой напряженностью», пишет Reuters.
«Он будет играть важную роль в реализации моей стратегии по поддержанию мира в регионе и продуктивных рабочих отношений с лидерами Китая», – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Пердью, республиканец из Джорджии, который работал в сенате с 2015 по 2021 г., в течение 40 лет своей карьеры жил и работал в Гонконге в качестве руководителя компании.
Reuters напомнил, что Трамп выдвинул сторонников жесткой линии в отношении Китая на другие руководящие должности в своей администрации, в том числе сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря, что свидетельствует о том, что его политика в отношении КНР – главного стратегического соперника Соединенных Штатов – может «выходить за рамки торговых мер».
Трамп, который вступит в должность 20 января 2025 г., заявлял, что введет дополнительный 10%-ный тариф на китайские товары, если Пекин не сделает больше для прекращения оборота наркотика фентанила. Во время предвыборной кампании он также угрожал ввести пошлины на китайские товары в размере более 60%.