Захарова: Западу лучше заботиться о «спасении» остатков Украины, а не о «победе»

Пост Захаровой стал комментарием к призыву министра иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде обеспечить победу Украины. Он заявил об этом после выступления главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).