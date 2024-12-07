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Захарова: Западу лучше заботиться о «спасении» остатков Украины, а не о «победе»

Ведомости

Западу лучше формулировать свою заботу об остатках Украины как государства словом «спасение», а не вести ее к «победе». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Для этого западникам «необходимо прекратить поставки вооружений киевскому режиму и не допустить снижения возраста мобилизации украинцев». 

«В ином случае от Украины и ее граждан Запад ничего не оставит. Хотя, возможно, именно такой исход натовцам и нужен», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Пост Захаровой стал комментарием к призыву министра иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде обеспечить победу Украины. Он заявил об этом после выступления главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). 

По мнению норвежского министра, Россия «нарушает принципы Хельсинкского заключительного акта [ОБСЕ, подписан в 1975 г.] и Устава ООН». 

«Где находился Хельсинский заключительный акт, когда США и другие натовцы бомбили Югославию и руководили государственным переворотом на Украине в 2014 г.?» – задалась вопросом Захарова. «Забыли», «не знаем», «там же, где и Устав ООН, – в забвении» – привела она возможные ответы западных дипломатов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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