Захарова: Западу лучше заботиться о «спасении» остатков Украины, а не о «победе»
Западу лучше формулировать свою заботу об остатках Украины как государства словом «спасение», а не вести ее к «победе». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Для этого западникам «необходимо прекратить поставки вооружений киевскому режиму и не допустить снижения возраста мобилизации украинцев».
«В ином случае от Украины и ее граждан Запад ничего не оставит. Хотя, возможно, именно такой исход натовцам и нужен», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Пост Захаровой стал комментарием к призыву министра иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде обеспечить победу Украины. Он заявил об этом после выступления главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).
По мнению норвежского министра, Россия «нарушает принципы Хельсинкского заключительного акта [ОБСЕ, подписан в 1975 г.] и Устава ООН».
«Где находился Хельсинский заключительный акт, когда США и другие натовцы бомбили Югославию и руководили государственным переворотом на Украине в 2014 г.?» – задалась вопросом Захарова. «Забыли», «не знаем», «там же, где и Устав ООН, – в забвении» – привела она возможные ответы западных дипломатов.