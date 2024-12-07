Минобороны сообщило о четырех сбитых беспилотниках над тремя регионами
В ночь на 7 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку атаки украинских беспилотников самолетного типа по объектам на территории трех регионов России, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Дежурные средства ПВО, как уточнили в оборонном ведомстве, перехватили и уничтожили два украинских БПЛА над территорией Белгородской области, еще по одному дрону – над территориями Астраханской и Воронежской областей.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил в своем Telegram-канале, что средства ПВО и силы РЭБ ночью обнаружили и уничтожили в Воронеже один беспилотник. По его данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.