Палата представителей США приняла закон о защите от судебных исков со стороны РФ
Палата представителей США приняла законопроект о защите американцев от российских судебных разбирательств. Мера может позволить компаниям избежать наказания за соблюдение антироссийский санкций и экспортного контроля, говорится на сайте одного из авторов инициативы, конгрессмена-республиканца Уэсли Ханта.
В США сейчас нет положения, которое могло бы защитить американские компании от связанных с российской стороной исков, говорится в публикации. Мера позволит защитить бизнес от «несправедливых судебных разбирательств», считают авторы инициативы. Речь идет об исках в отношении компаний, которые прекратили вести бизнес с субъектами РФ из-за соблюдения санкций США и экспортного контроля.
Палата представителей направила противникам США «четкий сигнал о том, что им не будет позволено принимать ответные меры против санкций США, нападая на американские предприятия» с использованием судебных разбирательств, заявил также конгрессмен Даррелл Исса.
Документом вносятся поправки раздел 28 свода законов США. Он призван обеспечить условие, чтобы граждане США «не были поставлены в невыгодное положение из-за действий или бездействия, предпринятых для соблюдения санкций США и экспортного контроля». Инициатива также предполагает, что иностранные лица «не могут получить компенсацию за любые действия, прямо или косвенно связанные с гражданами США, пытающимися добросовестно соблюдать свои обязательства по санкциям США», говорится в тексте законопроекта.
Палата представителей приняла законопроект 3 декабря, теперь его должен одобрить сенат.