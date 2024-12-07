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Палата представителей США приняла закон о защите от судебных исков со стороны РФ

Ведомости

Палата представителей США приняла законопроект о защите американцев от российских судебных разбирательств. Мера может позволить компаниям избежать наказания за соблюдение антироссийский санкций и экспортного контроля, говорится на сайте одного из авторов инициативы, конгрессмена-республиканца Уэсли Ханта.

В США сейчас нет положения, которое могло бы защитить американские компании от связанных с российской стороной исков, говорится в публикации. Мера позволит защитить бизнес от «несправедливых судебных разбирательств», считают авторы инициативы. Речь идет об исках в отношении компаний, которые прекратили вести бизнес с субъектами РФ из-за соблюдения санкций США и экспортного контроля.

Палата представителей направила противникам США «четкий сигнал о том, что им не будет позволено принимать ответные меры против санкций США, нападая на американские предприятия» с использованием судебных разбирательств, заявил также конгрессмен Даррелл Исса.

Документом вносятся поправки раздел 28 свода законов США. Он призван обеспечить условие, чтобы граждане США «не были поставлены в невыгодное положение из-за действий или бездействия, предпринятых для соблюдения санкций США и экспортного контроля». Инициатива также предполагает, что иностранные лица «не могут получить компенсацию за любые действия, прямо или косвенно связанные с гражданами США, пытающимися добросовестно соблюдать свои обязательства по санкциям США», говорится в тексте законопроекта.

Палата представителей приняла законопроект 3 декабря, теперь его должен одобрить сенат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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