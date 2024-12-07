Палата представителей США приняла закон о защите от судебных исков со стороны РФ

Документом вносятся поправки раздел 28 свода законов США. Он призван обеспечить условие, чтобы граждане США «не были поставлены в невыгодное положение из-за действий или бездействия, предпринятых для соблюдения санкций США и экспортного контроля». Инициатива также предполагает, что иностранные лица «не могут получить компенсацию за любые действия, прямо или косвенно связанные с гражданами США, пытающимися добросовестно соблюдать свои обязательства по санкциям США», говорится в тексте законопроекта.