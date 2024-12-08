Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Белом доме заявили о неэффективности танков Abrams для ВСУ

Ведомости

Американские танки Abrams, которые Вашингтон поставлял Киеву, являются «не очень полезным» для ВСУ средством ведения боя, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Что касается танков Abrams, то мы отправляли их Украине. Эти танки недоукомплектованы, так как это не очень полезное для них оружие для ведения боя», – сказал он (цитата по ТАСС).

Салливан также добавил, что у Киева нет достаточного числа летчиков, которые могли бы полностью использовать потенциал истребителей F-16.

США объявили о передаче Киеву 31 танка Abrams в январе 2023 г. В сентябре The New York Times сообщила, что первые американские танки были доставлены на территорию Украины. В феврале 2024 г. Abrams были замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. Тогда же сообщалось об уничтожении первого американского танка.

В октябре сообщалось, что с начала специальной военной операции Украина потеряла почти 40 немецких танков Leopard. 13 октября Bild сообщал, что министерство обороны Германии больше не планирует поставки тяжелой техники Украине. По данным СМИ, военные ФРГ не верят, что украинской армии в скором времени удастся провести контрнаступление. Из этого вытекает, что Киев не получит больше танков Leopard 2, хотя в распоряжении бундесвера находится еще 300 машин.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных