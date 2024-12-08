В Белом доме заявили о неэффективности танков Abrams для ВСУ
Американские танки Abrams, которые Вашингтон поставлял Киеву, являются «не очень полезным» для ВСУ средством ведения боя, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Что касается танков Abrams, то мы отправляли их Украине. Эти танки недоукомплектованы, так как это не очень полезное для них оружие для ведения боя», – сказал он (цитата по ТАСС).
Салливан также добавил, что у Киева нет достаточного числа летчиков, которые могли бы полностью использовать потенциал истребителей F-16.
США объявили о передаче Киеву 31 танка Abrams в январе 2023 г. В сентябре The New York Times сообщила, что первые американские танки были доставлены на территорию Украины. В феврале 2024 г. Abrams были замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. Тогда же сообщалось об уничтожении первого американского танка.
В октябре сообщалось, что с начала специальной военной операции Украина потеряла почти 40 немецких танков Leopard. 13 октября Bild сообщал, что министерство обороны Германии больше не планирует поставки тяжелой техники Украине. По данным СМИ, военные ФРГ не верят, что украинской армии в скором времени удастся провести контрнаступление. Из этого вытекает, что Киев не получит больше танков Leopard 2, хотя в распоряжении бундесвера находится еще 300 машин.