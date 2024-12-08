В Белом доме заявили о неэффективности танков Abrams для ВСУ

В октябре сообщалось, что с начала специальной военной операции Украина потеряла почти 40 немецких танков Leopard. 13 октября Bild сообщал, что министерство обороны Германии больше не планирует поставки тяжелой техники Украине. По данным СМИ, военные ФРГ не верят, что украинской армии в скором времени удастся провести контрнаступление. Из этого вытекает, что Киев не получит больше танков Leopard 2, хотя в распоряжении бундесвера находится еще 300 машин.