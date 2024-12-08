Песков: украинские потери ведут к истощению ВСУ
Потери Украины в конфликте кратно превышают российские – это ведет к истощению вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Дальнейшее продолжение таких темпов ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации», – сказал он.
Песков заявил, что снижение мобилизационного возраста не поменяет «складывающуюся для украинской армии катастрофическую ситуацию».
29 октября депутаты Верховной рады утвердили указы, согласно которым на Украине продлевается действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. В результате военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 7 февраля 2025 г. 9 октября Верховная рада Украины приняла закон о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. В сентябре на Украине запретили мобилизацию мужчин старше 50 лет.
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент страны Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение.