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Песков: украинские потери ведут к истощению ВСУ

Ведомости

Потери Украины в конфликте кратно превышают российские – это ведет к истощению вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дальнейшее продолжение таких темпов ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации», – сказал он.

Песков заявил, что снижение мобилизационного возраста не поменяет «складывающуюся для украинской армии катастрофическую ситуацию».

29 октября депутаты Верховной рады утвердили указы, согласно которым на Украине продлевается действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. В результате военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 7 февраля 2025 г. 9 октября Верховная рада Украины приняла закон о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. В сентябре на Украине запретили мобилизацию мужчин старше 50 лет. 

11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент страны Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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