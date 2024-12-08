Песков: украинские потери ведут к истощению ВСУ

29 октября депутаты Верховной рады утвердили указы, согласно которым на Украине продлевается действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. В результате военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 7 февраля 2025 г. 9 октября Верховная рада Украины приняла закон о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. В сентябре на Украине запретили мобилизацию мужчин старше 50 лет.