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МИД Казахстана: говорить о переговорах по Сирии в Астане пока рано

Ведомости

МИД Казахстана следит за ситуацией в Сирии, но считает, что пока рано говорить о переговорах в Астане, заявил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

«Говорить о переговорах по Сирии в Астане пока рано, мы отслеживаем ситуацию», – заявил он (цитата по ТАСС).

Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, известные как Астанинский формат, проходят с 2017 г. В этих переговорах участвуют представители внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана.

7 декабря представители Астанинского формата встретились в Дохе для обсуждения обострения ситуации в Сирии. Они призвали стороны конфликта к диалогу и подтвердили приверженность суверенитету Сирии.

Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо.

5 декабря группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная им Свободная сирийская армия захватили четвертый по величине город страны Хаму. Лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани указал, что целью оппозиции является свержение Асада.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. 9 декабря ТАСС сообщал, что Асад находится в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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