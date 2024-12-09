МИД Казахстана: говорить о переговорах по Сирии в Астане пока рано
МИД Казахстана следит за ситуацией в Сирии, но считает, что пока рано говорить о переговорах в Астане, заявил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
«Говорить о переговорах по Сирии в Астане пока рано, мы отслеживаем ситуацию», – заявил он (цитата по ТАСС).
Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, известные как Астанинский формат, проходят с 2017 г. В этих переговорах участвуют представители внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана.
7 декабря представители Астанинского формата встретились в Дохе для обсуждения обострения ситуации в Сирии. Они призвали стороны конфликта к диалогу и подтвердили приверженность суверенитету Сирии.
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо.
5 декабря группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная им Свободная сирийская армия захватили четвертый по величине город страны Хаму. Лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани указал, что целью оппозиции является свержение Асада.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. 9 декабря ТАСС сообщал, что Асад находится в Москве.