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Reuters: Турция узнала о планах сирийской оппозиции еще полгода назад

Ведомости

Сирийская оппозиция не могла начать атаку, не уведомив предварительно Турцию. Анкару предупредили о планах крупного наступления за полгода до его начала. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что власти Турции долгое время выступали против масштабного наступления из-за опасений появления новой волны беженцев. В начале 2024 г. повстанцы заметили ужесточение позиции Анкары в отношении президента Сирии Башара Асада после того, как он несколько раз отверг попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана найти решение замороженного конфликта. Источник из сирийской оппозиции рассказал, что они решили показать Анкаре план атаки.

«Другой способ решения ситуации не работает уже много лет, поэтому попробуйте наш. Вам не нужно ничего делать, просто не вмешивайтесь», – процитировал текст послания собеседник агентства.

Лидер Национальной коалиции сирийской оппозиции Хади аль-Бахра заявил, что оппозиция совместно с Сирийской национальной армией договорились сотрудничать, а не конфликтовать друг с другом. По его словам, турецкие военные видели, что делают и обсуждают группировки. МИД Турции и минобороны страны не дали официального ответа на запросы Reuters.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Они ввели комендантский час в столице, который начал действовать с 16:00 до 5:00 утра (совпадает с мск). Президент Сирии прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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