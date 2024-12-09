Reuters: Турция узнала о планах сирийской оппозиции еще полгода назад

Отмечается, что власти Турции долгое время выступали против масштабного наступления из-за опасений появления новой волны беженцев. В начале 2024 г. повстанцы заметили ужесточение позиции Анкары в отношении президента Сирии Башара Асада после того, как он несколько раз отверг попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана найти решение замороженного конфликта. Источник из сирийской оппозиции рассказал, что они решили показать Анкаре план атаки.