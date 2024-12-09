Reuters: Турция узнала о планах сирийской оппозиции еще полгода назад
Сирийская оппозиция не могла начать атаку, не уведомив предварительно Турцию. Анкару предупредили о планах крупного наступления за полгода до его начала. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что власти Турции долгое время выступали против масштабного наступления из-за опасений появления новой волны беженцев. В начале 2024 г. повстанцы заметили ужесточение позиции Анкары в отношении президента Сирии Башара Асада после того, как он несколько раз отверг попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана найти решение замороженного конфликта. Источник из сирийской оппозиции рассказал, что они решили показать Анкаре план атаки.
«Другой способ решения ситуации не работает уже много лет, поэтому попробуйте наш. Вам не нужно ничего делать, просто не вмешивайтесь», – процитировал текст послания собеседник агентства.
Лидер Национальной коалиции сирийской оппозиции Хади аль-Бахра заявил, что оппозиция совместно с Сирийской национальной армией договорились сотрудничать, а не конфликтовать друг с другом. По его словам, турецкие военные видели, что делают и обсуждают группировки. МИД Турции и минобороны страны не дали официального ответа на запросы Reuters.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Они ввели комендантский час в столице, который начал действовать с 16:00 до 5:00 утра (совпадает с мск). Президент Сирии прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище.