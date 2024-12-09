Володин переизбран на должность председателя Парламентской ассамблеи ОДКБ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин был избран председателем Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет ТАСС со ссылкой на решение совместного заседания Совета и 17-ого пленарного заседания ПА ОДКБ. Володина избирают на эту должность третий раз подряд.



Участники заседания единогласно выбрали кандидатуру Володина. Исполнять свои обязанности российский политик будет еще три года.