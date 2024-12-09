Володин переизбран на должность председателя Парламентской ассамблеи ОДКБ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин был избран председателем Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет ТАСС со ссылкой на решение совместного заседания Совета и 17-ого пленарного заседания ПА ОДКБ. Володина избирают на эту должность третий раз подряд.
Участники заседания единогласно выбрали кандидатуру Володина. Исполнять свои обязанности российский политик будет еще три года.
Предыдущие выборы председателя прошли 29 ноября 2021 г.
В рамках деятельности Парламентской ассамблеи происходит обсуждение вопросов взаимодействия государств – членов ОДКБ в различных областях: международной, военно-политической, правовой и других. По итогам обсуждений формируются рекомендации, осуществляется парламентский контроль за военно-политической ситуацией, разрабатываются модельные законодательные акты, которые регулируют правовые отношения в сфере деятельности организации.