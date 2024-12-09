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Володин переизбран на должность председателя Парламентской ассамблеи ОДКБ

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин был избран председателем Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет ТАСС со ссылкой на решение совместного заседания Совета и 17-ого пленарного заседания ПА ОДКБ. Володина избирают на эту должность третий раз подряд.

Участники заседания единогласно выбрали кандидатуру Володина. Исполнять свои обязанности российский политик будет еще три года.

Предыдущие выборы председателя прошли 29 ноября 2021 г.

В рамках деятельности Парламентской ассамблеи происходит обсуждение вопросов взаимодействия государств – членов ОДКБ в различных областях: международной, военно-политической, правовой и других. По итогам обсуждений формируются рекомендации, осуществляется парламентский контроль за военно-политической ситуацией, разрабатываются модельные законодательные акты, которые регулируют правовые отношения в сфере деятельности организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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