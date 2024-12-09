В Кремле не знают подробностей о международных намерениях Анкары

В Кремле не ознакомлены с подробностями о международных намерениях Турции, связанных с последним заявлением президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эрдоган 8 декабря сообщил, что ближайшие два – три месяца будут очень важными как для его страны, так и для мира.