В Кремле не знают подробностей о международных намерениях Анкары
В Кремле не ознакомлены с подробностями о международных намерениях Турции, связанных с последним заявлением президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эрдоган 8 декабря сообщил, что ближайшие два – три месяца будут очень важными как для его страны, так и для мира.
«Нет, неизвестно (о шагах Анкары). В целом в мире очень высокий конфликтный потенциал. Мы видим ситуацию вокруг Украины. Мы видим много противоречивых заявлений на этот счет», – сообщил Песков.
По его словам, ситуация в мире остается турбулентной и в Кремле видят растущий конфликтный потенциал в других регионах. В частности, по словам пресс-секретаря, в настоящий момент Ближний Восток «пылает», что требует особенного внимания в том числе и с российской стороны.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Она ввела комендантский час в столице, который начал действовать с 16:00 до 5:00 (совпадает с мск). После захвата Дамаска повстанцы взяли штурмом посольство Ирана, при этом позже появилась информация, что они гарантировали безопасность дипломатических представительств иностранных государств, расположенных в Сирии. Дипломаты посольства России в арабской республике остаются на месте.