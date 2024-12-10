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«РИА Новости»: США передали Украине не менее 847 ракет Patriot на $3,26 млрд

Ведомости

США передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) на сумму $3,26 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на анализ бюджетных отчетов Пентагона.

Бюджет на закупку ракет MSE в 2023 г. составил $2,47 млдрд, увеличившись с первоначальных $1,037 млрд за счет дополнительного финансирования. Таким образом удалось закупить 375 дополнительных ракет MSE при средней стоимости одной ракеты $3,85 млн. В 2024 г. бюджет вырос до $3,03 млрд, что позволило приобрести еще 472 ракеты. Таким образом, за два года было выделено $3,26 млрд на закупку 847 ракет MSE.

8 декабря администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности. В него войдут боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотные летательные аппараты, а также оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники. США осуществят поставки в рамках инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), пакет помощи станет 22-м по счету.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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