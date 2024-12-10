«РИА Новости»: США передали Украине не менее 847 ракет Patriot на $3,26 млрд
США передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) на сумму $3,26 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на анализ бюджетных отчетов Пентагона.
Бюджет на закупку ракет MSE в 2023 г. составил $2,47 млдрд, увеличившись с первоначальных $1,037 млрд за счет дополнительного финансирования. Таким образом удалось закупить 375 дополнительных ракет MSE при средней стоимости одной ракеты $3,85 млн. В 2024 г. бюджет вырос до $3,03 млрд, что позволило приобрести еще 472 ракеты. Таким образом, за два года было выделено $3,26 млрд на закупку 847 ракет MSE.
8 декабря администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности. В него войдут боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотные летательные аппараты, а также оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники. США осуществят поставки в рамках инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), пакет помощи станет 22-м по счету.