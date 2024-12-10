Лула да Силва перенес операцию на головном мозге

Операция прошла успешно, 79-летний Лула чувствует себя «хорошо» и находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии, говорится в сообщении. Врачи проведут пресс-конференцию в 9:00 по местному времени (15:00 мск), чтобы сообщить подробности. Поздно вечером 9 декабря Лула прошел магнитно-резонансную томографию в Бразилии из-за головной боли, которая выявила внутричерепное кровоизлияние. Его перевезли в Сан-Паулу для проведения операции в больнице.