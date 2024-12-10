Главы Минобороны России и Индии провели переговоры в Москве

В июле текущего года премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за пять лет посетил Россию. Путин и индийский премьер-министр провели официальные переговоры в Большом Кремлевском дворце. В итоговом совместном заявлении стороны «договорились развивать неделимую безопасность в Евразии» и «подчеркнули необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта». Кроме того, была поставлена новая цель по товарообороту – $100 млрд к 2030 г.