Главы Минобороны России и Индии провели переговоры в Москве
Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Белоусов отметил, что Россию и Индию связывает проверенная временем дружба, основанная на взаимном уважении. Ключевую роль в укреплении связей играют доверительные отношения лидеров двух стран. Министр обороны РФ отметил хороший уровень взаимодействия по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках Шанхайской организации сотрудничества и «СМОА плюс».
Сингх в свою очередь отметил, что, несмотря на геополитические вызовы и внешнее давление, Индия приняла осознанное решение не только продолжать тесные контакты с Россией, но и углублять и расширять взаимодействие.
В июле текущего года премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за пять лет посетил Россию. Путин и индийский премьер-министр провели официальные переговоры в Большом Кремлевском дворце. В итоговом совместном заявлении стороны «договорились развивать неделимую безопасность в Евразии» и «подчеркнули необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта». Кроме того, была поставлена новая цель по товарообороту – $100 млрд к 2030 г.
2 декабря телеканал News18 со ссылкой на Кремль сообщил, что Моди пригласил Путина посетить Индию, а даты визита будут объявлены в начале 2025 г. 26 ноября помощник президента России Юрий Ушаков также сообщал о приглашении со стороны Моди. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 декабря заявил, что визит Путина в Индию планируется, но точных дат пока нет.