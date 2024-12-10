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Путин: Россия не вводит смертную казнь даже на фоне проведения спецоперации

Ведомости

Россия не вводит смертную казнь даже в условиях проведения специальной военной операции, несмотря на то что значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос, заявил президент Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Мы живем в каких реалиях? Проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни. Вообще. <…> Наоборот, принимаем целый ряд решений в направлении повышения гуманности нашего правосудия. Как я уже сказал, снижаем количество людей в местах лишения свободы и так далее», – отметил президент.

В конце марта на первом пленарном заседании Госдумы после теракта в «Крокус сити холле», в результате которого погибли 145 человек, состоялась дискуссия о снятии моратория на смертную казнь. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для отмены моратория на смертную казнь не нужно «никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда по этому вопросу». Вероятность казни, несмотря на мораторий, сохраняется в ст. 20 Конституции, а также Уголовном кодексе «как исключительная мера наказания», которая может применяться за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Высшая мера может быть заменена в порядке помилования пожизненным или лишением свободы на срок 25 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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