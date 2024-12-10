Путин: Россия не вводит смертную казнь даже на фоне проведения спецоперации
Россия не вводит смертную казнь даже в условиях проведения специальной военной операции, несмотря на то что значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос, заявил президент Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Мы живем в каких реалиях? Проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни. Вообще. <…> Наоборот, принимаем целый ряд решений в направлении повышения гуманности нашего правосудия. Как я уже сказал, снижаем количество людей в местах лишения свободы и так далее», – отметил президент.
В конце марта на первом пленарном заседании Госдумы после теракта в «Крокус сити холле», в результате которого погибли 145 человек, состоялась дискуссия о снятии моратория на смертную казнь. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для отмены моратория на смертную казнь не нужно «никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда по этому вопросу». Вероятность казни, несмотря на мораторий, сохраняется в ст. 20 Конституции, а также Уголовном кодексе «как исключительная мера наказания», которая может применяться за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Высшая мера может быть заменена в порядке помилования пожизненным или лишением свободы на срок 25 лет.