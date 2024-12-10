Путин провел встречу с министром обороны Индии в Кремле

10 декабря в Москве также состоялись переговоры Белоусова с Сингхом. По словам российского министра, Россия и Индия связаны проверенной временем дружбой, основанной на взаимном уважении, а главную роль в укреплении связей играют доверительные отношения лидеров двух стран. Сингх заявил, что, невзирая на геополитические вызовы и внешнее давление, Индия приняла осознанное решение не только продолжать тесные контакты с Россией, но и углублять и расширять взаимодействие.