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Президент Южной Кореи назвал введение военного положения продуманным решением

Ведомости

Президент Южной Конеи Юн Сок Ёль выступил с публичным заявлением, в котором рассказал, что введение чрезвычайного военного положения – продуманное решение, которое является актом управления и не подлежит судебному пересмотру. Об этом сообщает телеканал YTN.

Он также сказал, что будет уверенно защищаться, будь то импичмент или расследование, что указывает на его намерение участвовать в разбирательстве в конституционном суде.

Юн подчеркнул, что чрезвычайное военное положение было направлено на защиту и восстановление конституционного порядка путем информирования населения о кризисе. Президент добавил, что отправка войск к Национальному собранию была вызвана необходимостью «символически продемонстрировать разрушительное поведение оппозиции» и обеспечить порядок. 

Президент обратился к Демократической партии Кореи, которую обвинил в мятеже, заявив, что она создает многочисленные ложные поводы для свержения президента. Он сказал, что будет «сражаться вместе с народом до последней минуты», и призвал южнокорейцев верить в его «горячую преданность» им.

В своем заявлении президент Южной Кореи упомянул подозрения в фальсификации выборов, высказанные Национальной избирательной комиссией, заявив, что есть серьезные проблемы, которые не были раскрыты при объявлении военного положения. Он заявил, что Северная Корея совершила хакерскую атаку на избирательную комиссию, и некоторые проверки подтвердили наличие проблем с компьютерной системой. Юн подчеркнул, что люди не могут доверять результатам выборов, когда компьютерная система, которая управляет им и является основой демократии, находится в таком беспорядке.

Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.

После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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