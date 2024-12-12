Президент Южной Кореи назвал введение военного положения продуманным решением

В своем заявлении президент Южной Кореи упомянул подозрения в фальсификации выборов, высказанные Национальной избирательной комиссией, заявив, что есть серьезные проблемы, которые не были раскрыты при объявлении военного положения. Он заявил, что Северная Корея совершила хакерскую атаку на избирательную комиссию, и некоторые проверки подтвердили наличие проблем с компьютерной системой. Юн подчеркнул, что люди не могут доверять результатам выборов, когда компьютерная система, которая управляет им и является основой демократии, находится в таком беспорядке.