Президент Южной Кореи назвал введение военного положения продуманным решением
Президент Южной Конеи Юн Сок Ёль выступил с публичным заявлением, в котором рассказал, что введение чрезвычайного военного положения – продуманное решение, которое является актом управления и не подлежит судебному пересмотру. Об этом сообщает телеканал YTN.
Он также сказал, что будет уверенно защищаться, будь то импичмент или расследование, что указывает на его намерение участвовать в разбирательстве в конституционном суде.
Юн подчеркнул, что чрезвычайное военное положение было направлено на защиту и восстановление конституционного порядка путем информирования населения о кризисе. Президент добавил, что отправка войск к Национальному собранию была вызвана необходимостью «символически продемонстрировать разрушительное поведение оппозиции» и обеспечить порядок.
Президент обратился к Демократической партии Кореи, которую обвинил в мятеже, заявив, что она создает многочисленные ложные поводы для свержения президента. Он сказал, что будет «сражаться вместе с народом до последней минуты», и призвал южнокорейцев верить в его «горячую преданность» им.
В своем заявлении президент Южной Кореи упомянул подозрения в фальсификации выборов, высказанные Национальной избирательной комиссией, заявив, что есть серьезные проблемы, которые не были раскрыты при объявлении военного положения. Он заявил, что Северная Корея совершила хакерскую атаку на избирательную комиссию, и некоторые проверки подтвердили наличие проблем с компьютерной системой. Юн подчеркнул, что люди не могут доверять результатам выборов, когда компьютерная система, которая управляет им и является основой демократии, находится в таком беспорядке.
Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.