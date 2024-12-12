Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонных технологий

Заключение этого соглашения, подчеркнули в МИД Японии, обеспечит надлежащий контроль над оборонным оборудованием и технологиями, передаваемыми между Японией и Монголией, особенно в отношении любой последующей передачи третьим лицам или любого использования не по назначению. Ожидается, что это соглашение будет способствовать более тесному сотрудничеству между странами, а также сохранению и совершенствованию производственной и технологической базы оборонной промышленности.