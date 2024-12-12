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Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонных технологий

Ведомости

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Монголии Игавахара Масару и министр обороны Монголии Сандаг Бямбатуяг подписали соглашение между правительствами Японии и Монголии о передаче оборонного оборудования и технологий. Об этом сообщается на сайте японского МИДа.

Соглашение устанавливает правовую основу в отношении обращения с оборонным оборудованием и технологиями, которые будут передаваться между двумя правительствами для реализации совместных проектов, в том числе «способствующих международному миру и стабильности». В частности, оно определяет основные правила их надлежащего использования.

Заключение этого соглашения, подчеркнули в МИД Японии, обеспечит надлежащий контроль над оборонным оборудованием и технологиями, передаваемыми между Японией и Монголией, особенно в отношении любой последующей передачи третьим лицам или любого использования не по назначению. Ожидается, что это соглашение будет способствовать более тесному сотрудничеству между странами, а также сохранению и совершенствованию производственной и технологической базы оборонной промышленности.

Соглашение вступит в силу после завершения необходимых процедур между правительствами двух стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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