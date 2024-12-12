Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонных технологий
Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Монголии Игавахара Масару и министр обороны Монголии Сандаг Бямбатуяг подписали соглашение между правительствами Японии и Монголии о передаче оборонного оборудования и технологий. Об этом сообщается на сайте японского МИДа.
Соглашение устанавливает правовую основу в отношении обращения с оборонным оборудованием и технологиями, которые будут передаваться между двумя правительствами для реализации совместных проектов, в том числе «способствующих международному миру и стабильности». В частности, оно определяет основные правила их надлежащего использования.
Заключение этого соглашения, подчеркнули в МИД Японии, обеспечит надлежащий контроль над оборонным оборудованием и технологиями, передаваемыми между Японией и Монголией, особенно в отношении любой последующей передачи третьим лицам или любого использования не по назначению. Ожидается, что это соглашение будет способствовать более тесному сотрудничеству между странами, а также сохранению и совершенствованию производственной и технологической базы оборонной промышленности.
Соглашение вступит в силу после завершения необходимых процедур между правительствами двух стран.