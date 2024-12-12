Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина

В ноябре в Китае с рабочей поездкой был секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. На встрече с министром иностранных дел КНР Ван И он заявил, что России и КНР необходимо противодействовать политике сдерживания, проводимой США. По словам Шойгу, страны должны наращивать внешнеполитическую координацию. В свою очередь руководитель политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин на встрече с секретарем Совбеза отметил, что отношения двух стран достигли самого высокого уровня в истории, Россия и Китай укрепляют политическое и стратегическое взаимное доверие.