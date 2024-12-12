Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине и передал ему послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», – отметил Медведев.
Он добавил, что искренне рад встретиться с Си, и напомнил, что два года назад стороны провели такую же встречу.
Медведев прибыл в Пекин 10 декабря. В Китае у него запланированы встречи с высшим руководством КНР, посещение музея истории Коммунистической партии Китая и ответы на вопросы сопровождающего его пула журналистов. 11 декабря зампредседателя Совбеза России возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь.
В ноябре в Китае с рабочей поездкой был секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. На встрече с министром иностранных дел КНР Ван И он заявил, что России и КНР необходимо противодействовать политике сдерживания, проводимой США. По словам Шойгу, страны должны наращивать внешнеполитическую координацию. В свою очередь руководитель политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин на встрече с секретарем Совбеза отметил, что отношения двух стран достигли самого высокого уровня в истории, Россия и Китай укрепляют политическое и стратегическое взаимное доверие.