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Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине и передал ему послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», – отметил Медведев.

Он добавил, что искренне рад встретиться с Си, и напомнил, что два года назад стороны провели такую же встречу.

Медведев прибыл в Пекин 10 декабря. В Китае у него запланированы встречи с высшим руководством КНР, посещение музея истории Коммунистической партии Китая и ответы на вопросы сопровождающего его пула журналистов. 11 декабря зампредседателя Совбеза России возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь.

В ноябре в Китае с рабочей поездкой был секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. На встрече с министром иностранных дел КНР Ван И он заявил, что России и КНР необходимо противодействовать политике сдерживания, проводимой США. По словам Шойгу, страны должны наращивать внешнеполитическую координацию. В свою очередь руководитель политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин на встрече с секретарем Совбеза отметил, что отношения двух стран достигли самого высокого уровня в истории, Россия и Китай укрепляют политическое и стратегическое взаимное доверие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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