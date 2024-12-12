Главком ВМФ заявил о наращивании НАТО военного присутствия в Арктике

12 декабря недавно назначенный спецпредставитель организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по Украине Петр Мареш объявил о своем намерении начать готовить страну к вступлению в ЕС и НАТО. Как отмечает спецпредставитель, всего ОБСЕ занимается 24 проектами в Киеве. В задачи Мареша войдет их координация и подготовка еще одного.