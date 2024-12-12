Главком ВМФ заявил о наращивании НАТО военного присутствия в Арктике
США и страны НАТО наращивают военное присутствие в Арктике, заявил главнокомандующий ВМФ РФ на пленарном заседании XIV международного форума «Арктика: настоящее и будущее».
«Помимо мер сдерживания России в Арктике недружественные государства начали наращивать военное присутствие в регионе. После реконструкции в мае 2018 г. второго оперативного флота ВМС Штатов и создания в 2019 г. объединенного командования "Норфолк", входящего в НАТО, Арктика стала по факту полем для военного расширения. И текущий год – не исключение», – отметил Моисеев (цитата по ТАСС).
Главком ВМФ добавил, что страны НАТО тренируют свои войска, чтобы они были готовы к сложным климатическим условиях Заполярья, а также работают над укреплением военно-морских сил в Северном Ледовитом океане. Кроме того, повысилась интенсивность ведения воздушной разведки.
«В целом расширение военного присутствия в Арктике свидетельствует о формировании силовых инструментов сдерживания РФ в регионе. Де-факто США уже включили в Арктику зону ответственности НАТО, при этом заявления некоторых представителей военно-политического руководства США доказывают их намерение не допустить доминирование России в Арктике», – заключил Моисеев.
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