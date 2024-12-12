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Главком ВМФ заявил о наращивании НАТО военного присутствия в Арктике

Ведомости

США и страны НАТО наращивают военное присутствие в Арктике, заявил главнокомандующий ВМФ РФ на пленарном заседании XIV международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

«Помимо мер сдерживания России в Арктике недружественные государства начали наращивать военное присутствие в регионе. После реконструкции в мае 2018 г. второго оперативного флота ВМС Штатов и создания в 2019 г. объединенного командования "Норфолк", входящего в НАТО, Арктика стала по факту полем для военного расширения. И текущий год – не исключение», – отметил Моисеев (цитата по ТАСС).

Главком ВМФ добавил, что страны НАТО тренируют свои войска, чтобы они были готовы к сложным климатическим условиях Заполярья, а также работают над укреплением военно-морских сил в Северном Ледовитом океане. Кроме того, повысилась интенсивность ведения воздушной разведки.

«В целом расширение военного присутствия в Арктике свидетельствует о формировании силовых инструментов сдерживания РФ в регионе. Де-факто США уже включили в Арктику зону ответственности НАТО, при этом заявления некоторых представителей военно-политического руководства США доказывают их намерение не допустить доминирование России в Арктике», – заключил Моисеев.

12 декабря недавно назначенный спецпредставитель организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по Украине Петр Мареш объявил о своем намерении начать готовить страну к вступлению в ЕС и НАТО. Как отмечает спецпредставитель, всего ОБСЕ занимается 24 проектами в Киеве. В задачи Мареша войдет их координация и подготовка еще одного.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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