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Трамп стал человеком года по версии Time

Ведомости

Американский журнал Time назвал человеком года избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в материале журнала.

«Политическое возрождение Трампа не имеет аналогов в американской истории», - сказано в материале.

Отмечается, что первый срок Трампа закончился позором, а попытки отменить результаты президентских выборов 2020 г. вылились в нападение на Капитолий. Большинство партийных деятелей отвергли его, когда избранный президент США объявил о выдвижении своей кандидатуры на фоне многочисленных уголовных расследований. Чуть больше года спустя Трамп выиграл всеобщие выборы, пережив покушение, а позднее еще одну его попытку. Трамп изменил американскую политику, заставив Демократическую партию задуматься о том, что пошло не так, резюмирует Time.

Трамп одержал победу на президентских выборах США 5 ноября. «Ведомости» писали, что американцы доверяли ему больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам избранного президента США считали компетентнее не только оппонента, кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис, но и действующего американского главы Джо Байдена, пока тот участвовал в президентской гонке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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