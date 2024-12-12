Трамп стал человеком года по версии Time

Отмечается, что первый срок Трампа закончился позором, а попытки отменить результаты президентских выборов 2020 г. вылились в нападение на Капитолий. Большинство партийных деятелей отвергли его, когда избранный президент США объявил о выдвижении своей кандидатуры на фоне многочисленных уголовных расследований. Чуть больше года спустя Трамп выиграл всеобщие выборы, пережив покушение, а позднее еще одну его попытку. Трамп изменил американскую политику, заставив Демократическую партию задуматься о том, что пошло не так, резюмирует Time.