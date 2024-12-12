Путин встретился с председателем КС Валерием Зорькиным

Зорькин подарил президенту книгу о решениях Конституционного суда за последние 33 года, уточнив, что последний, 2024 г., еще не завершился, поэтому в издание не вошел. Он также обратил внимание, что часть информации – в цифровом виде, иначе и без того увесистый том был бы необъятных размеров.