Путин встретился с председателем КС Валерием Зорькиным
Президент России Владимир Путин встретился с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Встреча прошла в День Конституции.
«Поздравляю вас с Днем Конституции», – сказал Путин, добавив, что глава КС и он сам находятся «в одном строю».
Зорькин подарил президенту книгу о решениях Конституционного суда за последние 33 года, уточнив, что последний, 2024 г., еще не завершился, поэтому в издание не вошел. Он также обратил внимание, что часть информации – в цифровом виде, иначе и без того увесистый том был бы необъятных размеров.
О том, что Путин встретится с Зорькиным, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем того же дня. Он уточнил, что такая встреча уже является традицией, добавив, что Зорькин расскажет главе государства о повестке дня Конституционного суда.