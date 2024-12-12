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Путин встретился с председателем КС Валерием Зорькиным

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Встреча прошла в День Конституции.

«Поздравляю вас с Днем Конституции», – сказал Путин, добавив, что глава КС и он сам находятся «в одном строю».

Зорькин подарил президенту книгу о решениях Конституционного суда за последние 33 года, уточнив, что последний, 2024 г., еще не завершился, поэтому в издание не вошел. Он также обратил внимание, что часть информации – в цифровом виде, иначе и без того увесистый том был бы необъятных размеров.

О том, что Путин встретится с Зорькиным, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем того же дня. Он уточнил, что такая встреча уже является традицией, добавив, что Зорькин расскажет главе государства о повестке дня Конституционного суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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