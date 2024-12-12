Лавров и Сийярто обсудили предложенное Венгрией прекращение огня на Украине

Лавров и Сийярто обсудили предложенное Венгрией прекращение огня на УкраинеГлава МИД Венгрии сообщил об отказе Зеленского провести обмен пленными
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Будапешта о прекращении огня и обмене военнопленными на Рождество. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили в МИД РФ.
«Сийярто сообщил, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на “украинском фронте” и масштабном обмене пленными было отвергнуто Зеленским, о чем Будапешт был проинформирован официальными лицами киевского режима», – говорится в сообщении.
Лавров отметил, что «это далеко не первый случай, когда инициативы искренне заинтересованных в мире государств, включая Венгрию и Турцию, <...> отвергаются Киевом вопреки подававшимся им же сигналам».
«С российской стороны было подтверждено видение реалистичного пути прекращения конфликта, изложенное в выступлении президента Российской Федерации Владимира Путина 14 июня», – следует из заявления. Согласно условиям Путина от 14 июня, для прекращения огня и начала переговоров для завершения конфликта российская сторона ожидает вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе разговора с Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 г.
С 6 по 7 января 2023 г. по инициативе России объявлялся режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения на Украине. Путин тогда поручил ввести этот режим в канун православного Рождества. Украинская сторона, включая Зеленского, также отвергла идею.