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Лавров и Сийярто обсудили предложенное Венгрией прекращение огня на Украине

Глава МИД Венгрии сообщил об отказе Зеленского провести обмен пленными
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Будапешта о прекращении огня и обмене военнопленными на Рождество. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили в МИД РФ.

«Сийярто сообщил, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на “украинском фронте” и масштабном обмене пленными было отвергнуто Зеленским, о чем Будапешт был проинформирован официальными лицами киевского режима», – говорится в сообщении.

Лавров отметил, что «это далеко не первый случай, когда инициативы искренне заинтересованных в мире государств, включая Венгрию и Турцию, <...> отвергаются Киевом вопреки подававшимся им же сигналам».

«С российской стороны было подтверждено видение реалистичного пути прекращения конфликта, изложенное в выступлении президента Российской Федерации Владимира Путина 14 июня», – следует из заявления. Согласно условиям Путина от 14 июня, для прекращения огня и начала переговоров для завершения конфликта российская сторона ожидает вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе разговора с Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 г.

С 6 по 7 января 2023 г. по инициативе России объявлялся режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения на Украине. Путин тогда поручил ввести этот режим в канун православного Рождества. Украинская сторона, включая Зеленского, также отвергла идею.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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