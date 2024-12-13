Песков: Венгрия не обсуждалась в качестве площадки для переговоров РФ и Украины

Во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном не обсуждалось рассмотрение Венгрии в качестве возможной площадки для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.