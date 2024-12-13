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Песков: Венгрия не обсуждалась в качестве площадки для переговоров РФ и Украины

Ведомости

Во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном не обсуждалось рассмотрение Венгрии в качестве возможной площадки для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не обсуждался. Пока нет переговоров», – ответил он на соответствующий вопрос.

11 декабря Путин и Орбан провели телефонный разговор по инициативе Будапешта. В ходе беседы премьер Венгрии выразил заинтересованность в урегулировании украинского кризиса. Путин заявил о деструктивной позиции Украины и подчеркнул, что сейчас вероятность мирного урегулирования конфликта отсутствует.

Орбан также предложил осуществить крупный обмен пленными и объявить о рождественском прекращении огня, рассказал Песков. По его словам, российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом военнопленными.

12 декабря Орбан заявил, что его предложение о рождественском перемирии и крупном обмене пленными было отвергнуто президентом Украины Владимиром Зеленским. Венгерский премьер выразил сожаление и добавил, что предложение было частью инициативы в конце председательства Венгрии в Евросоюзе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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