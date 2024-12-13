Песков: Венгрия не обсуждалась в качестве площадки для переговоров РФ и Украины
Во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном не обсуждалось рассмотрение Венгрии в качестве возможной площадки для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Не обсуждался. Пока нет переговоров», – ответил он на соответствующий вопрос.
11 декабря Путин и Орбан провели телефонный разговор по инициативе Будапешта. В ходе беседы премьер Венгрии выразил заинтересованность в урегулировании украинского кризиса. Путин заявил о деструктивной позиции Украины и подчеркнул, что сейчас вероятность мирного урегулирования конфликта отсутствует.
Орбан также предложил осуществить крупный обмен пленными и объявить о рождественском прекращении огня, рассказал Песков. По его словам, российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом военнопленными.
12 декабря Орбан заявил, что его предложение о рождественском перемирии и крупном обмене пленными было отвергнуто президентом Украины Владимиром Зеленским. Венгерский премьер выразил сожаление и добавил, что предложение было частью инициативы в конце председательства Венгрии в Евросоюзе.