Орбан заявил об отказе Украины от масштабного обмена пленными с Россией
Россия согласилась на масштабный обмен пленными с Украиной в канун Нового года, но Киев отверг это предложение, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире утренней программы радиостанции Kossuth.
Политик подчеркнул, что 11 декабря созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы напомнить о такой возможности, а также предложить ввести «рождественское перемирие».
После этого Венгрия передала свою инициативу Украине, но глава государства Владимир Зеленский ответил на предложение отказом. В тот же день Орбан сообщил о своем разочаровании в связи с заявлением коллеги на мировом уровне.
«Одна сторона согласилась, другая, видимо, отказалась, но надежда все еще есть», – отметил председатель правительства, комментируя эту ситуацию.
Он также обратил внимание, что согласие двух сторон «могло бы осчастливить сотни или тысячи людей».
Российский лидер, в свою очередь, в ходе телефонного разговора с Орбаном акцентировал внимание на воинственном настрое второй стороны, из-за чего диалог пока невозможен. В ответ на это венгерский премьер предложил помощь в поиске способов для мирного урегулирования конфликта, в том числе с учетом его контактов с западными лидерами.
13 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал этот разговор, заявив, что возможность предоставления Венгрией своей территории в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной не обсуждалась.