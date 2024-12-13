Орбан заявил об отказе Украины от масштабного обмена пленными с Россией

Российский лидер, в свою очередь, в ходе телефонного разговора с Орбаном акцентировал внимание на воинственном настрое второй стороны, из-за чего диалог пока невозможен. В ответ на это венгерский премьер предложил помощь в поиске способов для мирного урегулирования конфликта, в том числе с учетом его контактов с западными лидерами.