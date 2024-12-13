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Орбан заявил об отказе Украины от масштабного обмена пленными с Россией

Ведомости

Россия согласилась на масштабный обмен пленными с Украиной в канун Нового года, но Киев отверг это предложение, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире утренней программы радиостанции Kossuth.

Политик подчеркнул, что 11 декабря созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы напомнить о такой возможности, а также предложить ввести «рождественское перемирие».

После этого Венгрия передала свою инициативу Украине, но глава государства Владимир Зеленский ответил на предложение отказом. В тот же день Орбан сообщил о своем разочаровании в связи с заявлением коллеги на мировом уровне.

«Одна сторона согласилась, другая, видимо, отказалась, но надежда все еще есть», – отметил председатель правительства, комментируя эту ситуацию.

Он также обратил внимание, что согласие двух сторон «могло бы осчастливить сотни или тысячи людей».

Российский лидер, в свою очередь, в ходе телефонного разговора с Орбаном акцентировал внимание на воинственном настрое второй стороны, из-за чего диалог пока невозможен. В ответ на это венгерский премьер предложил помощь в поиске способов для мирного урегулирования конфликта, в том числе с учетом его контактов с западными лидерами.

13 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал этот разговор, заявив, что возможность предоставления Венгрией своей территории в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной не обсуждалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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