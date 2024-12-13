Кремль: обсуждать появление на Украине контингента из Европы преждевременно

Агентство Reuters ранее в декабре со ссылкой на источник сообщило, что несколько стран Евросоюза могут создать коалицию для отправки на Украину военных после заключения соглашения о прекращении огня. По словам пяти европейских дипломатов, такие переговоры идут между Украиной, странами Прибалтики и Скандинавии. Одним из вариантов может стать размещение европейских военных для патрулирования границ или разминирования, сообщили источники.