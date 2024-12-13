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Кремль: обсуждать появление на Украине контингента из Европы преждевременно

Киев уходит от темы переговоров, напомнили российские власти
Ведомости

Украина уходит от темы переговоров по решению конфликта с Россией, поэтому обсуждать возможное появление на украинской территории контингента из Европы, который контролировал бы режим прекращения огня, еще рано. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все это будет обсуждаться в формате переговоров. Должно обсуждаться. <…> Вместе с тем также сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет. Ибо от них уклоняется, их исключает украинская сторона. И мы продолжаем нашу специальную военную операцию», – сказал Песков.

Он добавил, что российские власти хотят не перемирия «как такового», а мира, который наступит после выполнены условий РФ и «после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели».

«Президент [России Владимир] Путин об этом неоднократно говорил, – мы готовы к переговорам, считаем их возможными и необходимыми, на базе стамбульских договоренностей», – заключил представитель Кремля.

Агентство Reuters ранее в декабре со ссылкой на источник сообщило, что несколько стран Евросоюза могут создать коалицию для отправки на Украину военных после заключения соглашения о прекращении огня. По словам пяти европейских дипломатов, такие переговоры идут между Украиной, странами Прибалтики и Скандинавии. Одним из вариантов может стать размещение европейских военных для патрулирования границ или разминирования, сообщили источники.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц писала, что избранный президент США Дональд Трамп также выступает за размещение европейских войск на Украине для контроля над потенциальным перемирием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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