Кремль: обсуждать появление на Украине контингента из Европы преждевременно

Кремль: обсуждать появление на Украине контингента из Европы преждевременноКиев уходит от темы переговоров, напомнили российские власти
Украина уходит от темы переговоров по решению конфликта с Россией, поэтому обсуждать возможное появление на украинской территории контингента из Европы, который контролировал бы режим прекращения огня, еще рано. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все это будет обсуждаться в формате переговоров. Должно обсуждаться. <…> Вместе с тем также сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет. Ибо от них уклоняется, их исключает украинская сторона. И мы продолжаем нашу специальную военную операцию», – сказал Песков.
Он добавил, что российские власти хотят не перемирия «как такового», а мира, который наступит после выполнены условий РФ и «после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели».
«Президент [России Владимир] Путин об этом неоднократно говорил, – мы готовы к переговорам, считаем их возможными и необходимыми, на базе стамбульских договоренностей», – заключил представитель Кремля.
Агентство Reuters ранее в декабре со ссылкой на источник сообщило, что несколько стран Евросоюза могут создать коалицию для отправки на Украину военных после заключения соглашения о прекращении огня. По словам пяти европейских дипломатов, такие переговоры идут между Украиной, странами Прибалтики и Скандинавии. Одним из вариантов может стать размещение европейских военных для патрулирования границ или разминирования, сообщили источники.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц писала, что избранный президент США Дональд Трамп также выступает за размещение европейских войск на Украине для контроля над потенциальным перемирием.