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Путин ограничил информирование о работе властей регионов с военным положением

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ограничивающий доступ к информации о деятельности органов власти и организаций на территориях с военным положением. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносятся в конституционный закон «О военном положении».

«...Введение в соответствии с указом президента РРФ на территории, на которой введено военное положение, ограничений доступа к информации о своей деятельности, деятельности органов местного самоуправления и организаций», – говорится в документе.

Также может быть ограничен доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратры и СК. Документ вступил в силу со дня подписания.

Путин принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях в октябре 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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