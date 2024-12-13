Путин ограничил информирование о работе властей регионов с военным положением
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ограничивающий доступ к информации о деятельности органов власти и организаций на территориях с военным положением. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Изменения вносятся в конституционный закон «О военном положении».
«...Введение в соответствии с указом президента РРФ на территории, на которой введено военное положение, ограничений доступа к информации о своей деятельности, деятельности органов местного самоуправления и организаций», – говорится в документе.
Также может быть ограничен доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратры и СК. Документ вступил в силу со дня подписания.
Путин принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях в октябре 2022 г.