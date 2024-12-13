Верховный суд Молдавии оставил в силе заочный приговор оппозиционеру Илану Шору
Верховный суд Молдавии оставил в силе заочный приговор предпринимателю и лидеру оппозиционного блока «Победа» Илану Шору, согласно которому он должен быть лишен свободы на 15 лет по делу о мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщается на сайте суда.
«Шор не отрицал причастности к получению кредитов от Banca de Economii в пользу компаний, которые он контролировал, и сокрытию происхождения зачисленных сумм путем перевода их за границу. Материалы дела также подтвердили эти факты. Аналогичным образом суд отклонил довод защиты о том, что Шор не получил личной выгоды от получения этих кредитов», – говорится в сообщении.
Решение является окончательным и не подлежит пересмотру.
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Таким образом, апелляционный суд ужесточил наказание, вынесенное Шору Кишиневским судом в 2017 г. – тогда он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Предприниматель после этого оставался на свободе, поскольку приговор считается вступившим в силу только после рассмотрения в апелляционной палате Молдавии. В 2019 г. он покинул республику. Сам Шор считает дело политически мотивированным.