Верховный суд Молдавии оставил в силе заочный приговор оппозиционеру Илану Шору

В апреле 2023 г. президент Молдавии Майя Санду в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила, что апелляционный суд заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы по делу о хищении $1 млрд из трех молдавских банков: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala, его активы будут конфискованы. По ее словам, решение было принято в ответ на требование граждан вернуть выведенные из банков средства и установить виновных.