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Верховный суд Молдавии оставил в силе заочный приговор оппозиционеру Илану Шору

Ведомости

Верховный суд Молдавии оставил в силе заочный приговор предпринимателю и лидеру оппозиционного блока «Победа» Илану Шору, согласно которому он должен быть лишен свободы на 15 лет по делу о мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщается на сайте суда.

«Шор не отрицал причастности к получению кредитов от Banca de Economii в пользу компаний, которые он контролировал, и сокрытию происхождения зачисленных сумм путем перевода их за границу. Материалы дела также подтвердили эти факты. Аналогичным образом суд отклонил довод защиты о том, что Шор не получил личной выгоды от получения этих кредитов», – говорится в сообщении.

Решение является окончательным и не подлежит пересмотру.

В апреле 2023 г. президент Молдавии Майя Санду в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила, что апелляционный суд заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы по делу о хищении $1 млрд из трех молдавских банков: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala, его активы будут конфискованы. По ее словам, решение было принято в ответ на требование граждан вернуть выведенные из банков средства и установить виновных.

Таким образом, апелляционный суд ужесточил наказание, вынесенное Шору Кишиневским судом в 2017 г. – тогда он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Предприниматель после этого оставался на свободе, поскольку приговор считается вступившим в силу только после рассмотрения в апелляционной палате Молдавии. В 2019 г. он покинул республику. Сам Шор считает дело политически мотивированным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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