Трамп назначил на связанные с разведкой посты своих соратников Гренелла и Нунеса
Избранный президент США Дональд Трамп назначил гендиректора своей соцсети Truth Social Девина Нунеса председателем консультативного совета по разведке, а бывшего главу комитета по разведке Ричарда Гренелла – «президентским посланником по особым миссиям». Об этом Трамп написал в Truth.
Гренелл будет выполнять «специальные миссии» США, в том числе в Венесуэле и Северной Корее, уточнил Трамп. «Рик будет продолжать бороться за мир через силу», – написал Трамп. Пост Нунеса, по его словам, предполагает «независимую оценку эффективности и правомерности деятельности» разведки США. Нунес также продолжит руководить Trump Media & Technology Group, частью которой является Truth Social.
Ранее Гренелл занимал должность исполняющего обязанности директора национальной разведки во время президентского срока Трампа 2017–2021 гг., был послом Трампа в Германии и специальным посланником президента по переговорам в Сербии и Косово. Нунес, давний соратник Трампа, возглавлял комитет по разведке палаты представителей во время его первого срока в Белом доме. Кандидат Трампа на пост главы ФБР Кэш Пател был помощником Нунеса в палате представителей.
По данным источников Reuters, назначение своего ключевого соратника Гренелла на роль спецпосланника можно считать знаком того, что Трамп может быть открыт к переговорам с Ираном. Politico отмечало, что Гренелл активный сторонник MAGA (Make America Great Again – политический лозунг, популяризированный Трампом) и закрепился в окружении избранного американского лидера как один из самых влиятельных советников по вопросам внешней политики. Сейчас Гренелл работает старшим советником в Protecting America Initiative – некоммерческой организации, занимающейся борьбой с влиянием китайского правительства.