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Трамп назначил на связанные с разведкой посты своих соратников Гренелла и Нунеса

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп назначил гендиректора своей соцсети Truth Social Девина Нунеса председателем консультативного совета по разведке, а бывшего главу комитета по разведке Ричарда Гренелла – «президентским посланником по особым миссиям». Об этом Трамп написал в Truth. 

Гренелл будет выполнять «специальные миссии» США, в том числе в Венесуэле и Северной Корее, уточнил Трамп. «Рик будет продолжать бороться за мир через силу», – написал Трамп. Пост Нунеса, по его словам, предполагает «независимую оценку эффективности и правомерности деятельности» разведки США. Нунес также продолжит руководить Trump Media & Technology Group, частью которой является Truth Social.

Ранее Гренелл занимал должность исполняющего обязанности директора национальной разведки во время президентского срока Трампа 2017–2021 гг., был послом Трампа в Германии и специальным посланником президента по переговорам в Сербии и Косово. Нунес, давний соратник Трампа, возглавлял комитет по разведке палаты представителей во время его первого срока в Белом доме. Кандидат Трампа на пост главы ФБР Кэш Пател был помощником Нунеса в палате представителей.

По данным источников Reuters, назначение своего ключевого соратника Гренелла на роль спецпосланника можно считать знаком того, что Трамп может быть открыт к переговорам с Ираном. Politico отмечало, что Гренелл активный сторонник MAGA (Make America Great Again – политический лозунг, популяризированный Трампом) и закрепился в окружении избранного американского лидера как один из самых влиятельных советников по вопросам внешней политики. Сейчас Гренелл работает старшим советником в Protecting America Initiative – некоммерческой организации, занимающейся борьбой с влиянием китайского правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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