Трамп назначил на связанные с разведкой посты своих соратников Гренелла и Нунеса

По данным источников Reuters, назначение своего ключевого соратника Гренелла на роль спецпосланника можно считать знаком того, что Трамп может быть открыт к переговорам с Ираном. Politico отмечало, что Гренелл активный сторонник MAGA (Make America Great Again – политический лозунг, популяризированный Трампом) и закрепился в окружении избранного американского лидера как один из самых влиятельных советников по вопросам внешней политики. Сейчас Гренелл работает старшим советником в Protecting America Initiative – некоммерческой организации, занимающейся борьбой с влиянием китайского правительства.