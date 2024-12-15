По ее словам, «евромайдан» привел к расколу в обществе, разгулу национализма и неонацизма, борьбе с русским языком и историей, полной деградации социально-экономической ситуации на Украине. Захарова добавила, что урегулирование возникшего тогда кризиса могло бы быть абсолютно бескровным, и для этого 21 февраля 2014 г. Януковичем и лидерами оппозиции при посредничестве ФРГ, Франции и Польши было подписано соответствующее соглашение. Его выполнение позволило бы избежать трагических событий, случившихся за последние 10 лет, но оно было отброшено как помеха на пути к желаемым должностям, заявила Захарова.