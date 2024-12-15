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Экс-генсек ОДКБ Бордюжа: Янукович мог силой предотвратить конфликт на Украине

Ведомости

Бывший президент Украины Виктор Янукович мог предотвратить военный конфликт, применив силу. Об этом в интервью ТАСС заявил Николай Бордюжа, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 2003 по 2016 г.

По его мнению, предпосылки к российско-украинскому конфликту были уже в 2013 г., но тогда была возможность избежать его военного развития. Бордюжа считает, что  все, что делала Украина, «она делала практически в противовес мнению и действиям российского руководства». 

«Если бы Янукович повел себя правильно и, может быть, где-то применил силу и предотвратил этот "майдан", то, возможно, Украина развивалась бы вне кризиса, более эволюционным путем. Именно изменения, которые они хотели провести, осуществлялись бы, я бы сказал, мирным путем», – сказал экс-генсек ОДКБ.

В феврале 2024 г., в дни десятой годовщины антиконституционного вооруженного госпереворота в Киеве, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад преследуют одну цель – превратить Украину в бесправную колонию и использовать ее как инструмент против РФ. «Тогда, в феврале 2014 г., умелые провокаторы, руководимые американскими и европейскими инструкторами, под привлекательными лозунгами лучшей "европейской" жизни, демократии, прав человека и борьбы с коррупцией вывели толпы людей на уличные протесты. В реальности это были хорошо срежиссированные и проплаченные извне массовые беспорядки с целью свержения законной власти», – заявила дипломат.

По ее словам, «евромайдан» привел к расколу в обществе, разгулу национализма и неонацизма, борьбе с русским языком и историей, полной деградации социально-экономической ситуации на Украине. Захарова добавила, что урегулирование возникшего тогда кризиса могло бы быть абсолютно бескровным, и для этого 21 февраля 2014 г. Януковичем и лидерами оппозиции при посредничестве ФРГ, Франции и Польши было подписано соответствующее соглашение. Его выполнение позволило бы избежать трагических событий, случившихся за последние 10 лет, но оно было отброшено как помеха на пути к желаемым должностям, заявила Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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