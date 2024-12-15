Экс-генсек ОДКБ Бордюжа: Янукович мог силой предотвратить конфликт на Украине
Бывший президент Украины Виктор Янукович мог предотвратить военный конфликт, применив силу. Об этом в интервью ТАСС заявил Николай Бордюжа, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 2003 по 2016 г.
По его мнению, предпосылки к российско-украинскому конфликту были уже в 2013 г., но тогда была возможность избежать его военного развития. Бордюжа считает, что все, что делала Украина, «она делала практически в противовес мнению и действиям российского руководства».
«Если бы Янукович повел себя правильно и, может быть, где-то применил силу и предотвратил этот "майдан", то, возможно, Украина развивалась бы вне кризиса, более эволюционным путем. Именно изменения, которые они хотели провести, осуществлялись бы, я бы сказал, мирным путем», – сказал экс-генсек ОДКБ.
В феврале 2024 г., в дни десятой годовщины антиконституционного вооруженного госпереворота в Киеве, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад преследуют одну цель – превратить Украину в бесправную колонию и использовать ее как инструмент против РФ. «Тогда, в феврале 2014 г., умелые провокаторы, руководимые американскими и европейскими инструкторами, под привлекательными лозунгами лучшей "европейской" жизни, демократии, прав человека и борьбы с коррупцией вывели толпы людей на уличные протесты. В реальности это были хорошо срежиссированные и проплаченные извне массовые беспорядки с целью свержения законной власти», – заявила дипломат.
По ее словам, «евромайдан» привел к расколу в обществе, разгулу национализма и неонацизма, борьбе с русским языком и историей, полной деградации социально-экономической ситуации на Украине. Захарова добавила, что урегулирование возникшего тогда кризиса могло бы быть абсолютно бескровным, и для этого 21 февраля 2014 г. Януковичем и лидерами оппозиции при посредничестве ФРГ, Франции и Польши было подписано соответствующее соглашение. Его выполнение позволило бы избежать трагических событий, случившихся за последние 10 лет, но оно было отброшено как помеха на пути к желаемым должностям, заявила Захарова.