Нарышкин не связывался с главой ЦРУ после запуска «Орешника»

В НАТО обеспокоены заявлениями России о прямом участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь российской территории, отмечали в СВР 12 декабря. Там указали, что до разбирательств в международных судебных инстанциях дело может не дойти, однако такие обвинения «с пониманием воспримут в странах Глобального Юга».