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Нарышкин не связывался с главой ЦРУ после запуска «Орешника»

Ведомости

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что не связывался с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом в контексте ударов Украины западным дальнобойным оружием по РФ и ответа «Орешником». Об этом Нарышкин сообщил «РИА Новости».

«Нет, не общался», – сказал он.

СВР и ЦРУ также не контактировали в связи с ситуацией в Сирии, сообщил ранее на этой неделе Нарышкин.

В НАТО обеспокоены заявлениями России о прямом участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь российской территории, отмечали в СВР 12 декабря. Там указали, что до разбирательств в международных судебных инстанциях дело может не дойти, однако такие обвинения «с пониманием воспримут в странах Глобального Юга».

21 ноября Вооруженные силы РФ впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Это произошло после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 28 ноября президент РФ Владимир Путин объявил о начале серийного производства «Орешника».

11 декабря Минобороны РФ сообщило, что примет ответные меры в отношении ракетного удара ATACMS со стороны Украины по аэродрому в Таганроге Ростовской области. 13 декабря ведомство сообщило об ответном ударе по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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