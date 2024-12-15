Нарышкин не связывался с главой ЦРУ после запуска «Орешника»
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что не связывался с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом в контексте ударов Украины западным дальнобойным оружием по РФ и ответа «Орешником». Об этом Нарышкин сообщил «РИА Новости».
«Нет, не общался», – сказал он.
СВР и ЦРУ также не контактировали в связи с ситуацией в Сирии, сообщил ранее на этой неделе Нарышкин.
В НАТО обеспокоены заявлениями России о прямом участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь российской территории, отмечали в СВР 12 декабря. Там указали, что до разбирательств в международных судебных инстанциях дело может не дойти, однако такие обвинения «с пониманием воспримут в странах Глобального Юга».
21 ноября Вооруженные силы РФ впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Это произошло после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 28 ноября президент РФ Владимир Путин объявил о начале серийного производства «Орешника».
11 декабря Минобороны РФ сообщило, что примет ответные меры в отношении ракетного удара ATACMS со стороны Украины по аэродрому в Таганроге Ростовской области. 13 декабря ведомство сообщило об ответном ударе по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК.